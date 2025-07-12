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台灣關稅有結果？　鄭麗君談判團隊12日清晨回台

▲▼行政院副院長鄭麗君出席「因應美國關稅 我國出口供應鏈支持方案」記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院副院長鄭麗君率領的談判團隊12日清晨將返回台灣。（圖／記者陳家祥攝）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統川普7日起已公布23國新的關稅稅率，但台灣的關稅稅率卻遲遲沒有公布，引發國人高度關注。一名政院知情人士表示，負責率領團隊前往美國進行關稅談判的行政院副院長鄭麗君12日清晨就會返回台灣，如果有任何關於關稅談判的消息，政府會適時向外界公布。

川普近日陸續公布23國關稅稅率，稅率大致上都在20至40％區間，例如日本、韓國、馬來西亞等都被課徵25％，巴西更從原本的10％，直接飆升到50％。川普11日進一步透露，除了已經公布的國家外，所有剩下的國家都要付錢「不論是20%或15%」，相關談判正在持續進行中。

台灣4月時被宣布的稅率是32％，如今台灣的新稅率卻遲遲沒有公布，引發國人高度關注。根據《中央社》報導，一名政院人士表示，鄭麗君率領的談判團隊將在12日返台，不過美國給出的最後談判時間是8月1日，所以這次談判團隊回國，卻不代表談判已經結束。

至於關稅稅率是否已經確定，政院人士只說，有任何關於關稅談判的消息，會適時向外界公布。行政院發言人李慧芝10日曾說，談判團隊8日已跟美方在華府進行實體會晤，針對談判的關鍵議題也有共識，談判目前仍在持續進行中，雙方正在洽約下一輪的實體談判時間。

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