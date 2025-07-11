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收40%關稅信「大讚川普」原因曝光　緬甸準備好赴美協商

▲▼ 緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（圖／達志影像／美聯社）

▲緬甸軍政府領導人敏昂萊。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普本周發布關稅通知信給緬甸，通知課徵40%關稅稅率，川普的這封信被視為是美國首度公開承認緬甸軍政府統治地位。緬甸軍政府領導人敏昂萊感謝川普來信，稱已向川普提出關稅減免要求，希望把現行的40%關稅稅率調降至10%到20%，同時承諾把緬甸對美國商品進口關稅降至0%到10%區間。

路透、法新社報導，川普7日發關稅通知信給敏昂萊（Min Aung Hlaing），告知美國將於8月1日起對緬甸徵收40%關稅，低於先前的44%關稅。美國外交人員並未正式與緬甸軍政府接觸，國際危機組織的霍西（Richard Horsey）稱，川普的這封信是他所見過第一個美國承認敏昂來及緬甸軍政府的公開跡象。

對此，敏昂萊11日使用緬甸語與英語發表長達數頁的信函，對於川普來信表示感謝，也讚揚川普展現出強大領導力。

針對美國祭出的關稅政策，緬甸稱已經準備好在必要時派遣談判團隊前往美國華府進行協商，敏昂萊要求川普重新考慮放寬與解除對緬甸的經濟制裁，尋求把關稅稅率降至10%至20%。

緬甸軍政府2021年推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的政府，隨後爆發內戰。美國國務院制裁緬甸軍政府領袖及其他相關人士，指控對緬甸人民動用暴力與恐怖手段進行壓迫，剝奪人民自由選擇領袖的權利。

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