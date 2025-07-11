美越貿易協議變調？　傳川普「最後一刻出手」11%驟升至20%

▲據傳川普在最後一刻調高越南關稅。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普2日宣布與越南達成貿易協議，但美媒消息指出，河內政府起初以為稅率僅約11%，川普卻在最後一刻上調至20%，暗算了所有人，也替雙邊貿易協議，增添不確定性。目前2國均未回應此報導。

根據川普宣布的協議內容，越南出口至美國的商品將面臨20%關稅，第三地轉運商品加徵40%關稅，但美國輸入商品可享零關稅待遇。

《政客》引述4位知情人士說法報導，川普與越南最高領導人、越共中央總書記蘇林（To Lam）通話時無視談判共識，突然單方面宣布調高至20%，幾乎是原先預期的2倍。川普宣布的協議內容，在越南引發了震撼，因為他們的談判代表實際上並未同意20%稅率，還以為關稅稅率將在11%左右。

▲越南胡志明市街道。（示意圖／路透）

事實上，一些美方人士也同樣驚訝。一名華府遊說人士直言，「川普暗算了所有人」，形容越南政府「驚訝、失望與憤怒」。不過，一名白宮幕僚否認此說法，他宣稱越南政府在通話前就已知情，「我的理解是，2國貿易團隊先談妥了大致內容，再由2位領袖拍板定案。」

美國與越南目前都尚未釋出關於關稅稅率的文件，也尚未正式簽署協議，不僅讓人懷疑他們是否真的達成共識，也不清楚稅率何時生效。

前美國貿易副代表、華府智庫「亞洲協會政策研究所」（ASPI）副所長卡特勒（Wendy Cutler）警告，這種做法「引入了更大的不確定因素，即便你認為已經談妥協議，他還是能夠回頭改變條款。在這個案例中，他似乎單方面並且公開地這麼做，沒有獲得越南的任何支持。」

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