川普50%銅關稅「包括半成品」　彭博點名3大產品也上榜

▲川普宣布對進口銅課徵50%關稅。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普9日宣布，8月1日起對進口銅徵收50%關稅，促進對於國防、電子與汽車產業至關重要的國內銅產業發展。根據消息人士說法，課稅對象也包括銅的半成品。

《彭博社》10日引述知情人士說法報導，川普的銅關稅計畫，將包括用於電網、軍事、數據中心的銅半成品。不過，《路透社》無法立即證實報導，白宮也未回應媒體置評要求。

川普9日在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文指出，銅對半導體、飛機、軍艦、彈藥、資料中心、鋰電池、雷達系統、飛彈防禦系統，甚至超高音速武器（Hypersonic Weapons）都不可或缺，也是美國國防部第二大常用材料，「我們那些愚蠢、又愛打瞌睡的『領導人』到底為什麼要把這個重要產業摧毀殆盡？這項50%的關稅將扭轉拜登政府魯莽又愚蠢的作為。」

今年2月，白宮下令根據美國《貿易擴張法》（Trade Expansion Act）第232條，針對銅進口展開調查。這是一條賦予總統權力，根據國安理由實施更高額關稅的法律。

至於川普9日宣布的50%銅關稅，則是繼鋼鐵與鋁之後，對於工業金屬課徵的最新關稅。經濟學家警告，此舉恐將推升美國消費者的生活成本，對國內經濟造成連鎖反應。