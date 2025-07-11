台美關稅協商卡關！郭正亮曝「2產業」慘了：台灣恐怕撐不住

▲川普向全球多國發動關稅戰。（圖／路透）



記者鄺郁庭／綜合報導

台美雙方持續就對等關稅等經貿議題磋商溝通，前立委郭正亮日前爆料稱，收到消息指出，除了稻米以外，其餘農產品都可能比照越南模式，實施零關稅。此一政策若落實，將對台灣農業與汽車產業帶來嚴重衝擊。他直言「台灣恐怕撐不住」，尤其農產品一旦降稅，可能造成「血流成河」。

郭正亮10日在節目《亮劍台灣》中提到，中央大學吳大任教授指出，民進黨基於政治考量，不敢對農產品讓步。他說台灣農產品關稅平均為16.6％，若降至零，「會血流成河」，而且衝擊最大的是中南部農民，正好是民進黨的票倉，若真走到那一步，「大罷免都不用搞了。」

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他補充說明，不只農業，汽車產業也在美方降稅要求之列。「大家不要以為只衝擊到裕隆，這樣理解就錯了，汽車還有和泰，還有整個銷售、維修體系，就業人口非常多。」郭正亮指出，若美國車進口關稅降到零，連貨物稅也歸零，那台灣汽車業會「全軍覆沒」。

他進一步分析台灣與越南的差異，認為不能一體適用，「越南人均所得只有4000美元，美國是他的20倍，所以降關稅對他衝擊不大。」但台灣不同，人均所得約3萬5千美元，是美國的一半，「所以美國產品一進來，台灣會撐不住。」郭正亮也強調，若牛肉、雞肉、豬肉、鴨肉等進口品項全部零關稅，將造成台灣產業「全面潰敗」，台灣會撐不住的。