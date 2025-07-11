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關稅戰誰是贏家？專家：川普「送大禮給中國」　亞洲製造業淪輸家

▲▼川普宣布對等關稅政策。（圖／路透社）

▲ 川普4月在白宮宣布對等關稅政策，7月陸續宣布調整後的稅率。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國白宮已向23國發出對等關稅通知函，其中包括日本、南韓到斯里蘭卡等多達14個亞洲國家，川普更放話對其餘所有國家徵收15%至20%關稅，引發各國憂慮與反彈。英媒BBC分析川普關稅政策下最大輸家，而專家認為中國可能在川普政策反覆下得利，但美中誰是贏家仍難以預測。

BBC指出，日本極力避免關稅衝擊，經濟產業大臣武藤容治7度訪問華府，但成效有限，川普對東京的態度逐漸從強硬轉為「恃寵而驕」，如今日本也列入25%稅率名單。美國對加拿大則祭出35%關稅，更預告將提高其他國家整體稅率。各國須在8月1日前與美方達成協議，否則將面臨高額關稅壓力。

不過，對於希望爭取更多時間談判的國家來說，關稅大限延至8月也許是一線生機。大華銀行研究主管Suan Teck Kin認為，這將促使更多國家在截止日前積極協商。如泰國及馬來西亞等成長型經濟體，本周收到信函後勢必加速談判，由於美方打擊經由第三國轉運中國出口商品，使他們捲入美中緊張情勢。

學者分析，信中川普的要求並不明確，增加協商難度。新加坡國立大學講師Alex Capri指出，越南與美國達成的貿易協議已特別針對所謂「轉運商品」徵稅，但仍不清楚僅適用於成品或包含所有進口零件。他強調，追蹤供應鏈需仰賴複雜技術，涉及眾多第三方、科技公司與物流合作夥伴，將是一場長期拉鋸。

▲▼ 美國川普政府對等關稅調整一覽。（表／記者張方瑀製）

但BBC指出，最大輸家可能是亞洲製造業本身。從電子產品到紡織品，亞洲經濟成長仰賴出口導向，如今面臨關稅壓力，不僅衝擊出口商，也傷及美國進口商與消費者。Capri認為，美中貿易過於緊密，難以簡單劃分輸贏，但越南、柬埔寨等出口依賴度高的國家將首當其衝，分別面臨高達40%及35%的懲罰性關稅。

美日同盟也出現裂痕，經濟學家Jesper Koll指出，儘管美日在經濟與軍事上關係緊密，日本卻和其他亞洲國家一樣被美方徵稅，可能改變兩國關係。日本拒絕購買美國米與提升軍費，並啟動緊急應變機制協助企業因應衝擊。Koll認為，日本已準備好長期應對，不會輕易讓步，尤其參議院選舉將至，很難預期8月前會有協議結果。

亞洲一直被華府視為美中關鍵戰場，部分分析指出，川普選擇公開發布關稅通知函而非透過外交管道，是一種「政治作秀」。新加坡國立大學經濟學教授David Jacks則點出，美國不斷延後談判時限，反而讓外界看出底牌，削弱其談判籌碼。Capri更稱，川普造成的混亂對中國有如一份大禮，因北京可藉機強調其穩定性，與美國的反覆無常形成對比。

但北京也並非毫無壓力，美國市場短期內難以取代，中國與越南、日本等國關係也持續緊張。美中貿易談判仍在進行，談判期限至8月13日。BBC指出，誰能在這場貿易戰中贏得更多盟友仍難以斷言，角力仍在持續，Jacks則表示，「雙方都認為有必要『分手』，但要做到這一點很難，過程恐怕耗費數年甚至數十年時間。」

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