AI新藥臨床試驗將啟動　今年才獲首輪175億外部融資

▲Google系AI藥廠營運長表示,科學家們正與 AI 一起協作,設計治療癌症的藥物,一切是正在進行式 。(圖/Google DeepMind)

記者陳致平/綜合報導

Alphabet (Google母公司)旗下的藥物研發公司Isomorphic Labs 將啟動首批由人工智慧設計的新藥人體臨床試驗。該公司總裁、同時也是 Google DeepMind 總裁兼營運長的默多克(Colin Murdoch)日前在接受媒體專訪時指出,這一里程碑不僅將證明 AI 在醫藥領域的實用性,更可能顛覆整個製藥產業的開發模式。

根據「財星」雜誌(Fortune)報導,默多克日前在巴黎接受訪問時表示,新藥開發作業持續進行,並借助 AI 技術加以推進。此外,他也強調,Isomorphic Labs 目前正積極擴編團隊,「我們離臨床測試非常接近」。

默多克強調,「下一個重大里程碑就是開啟臨床試驗,將這些抗癌藥物投入人體」。他指出,歷經多年研發,由 AI 協助設計的新藥即將邁入人體試驗,這將成為公司發展歷程中的關鍵節點。他表示,各項準備工作已接近完成,目前團隊正加速擴編。

Isomorphic Labs 成立於 2021 年,源自 Google DeepMind開發的著名 AI 系統 AlphaFold。AlphaFold 能夠高準確率預測蛋白質結構,為全球生物學與藥物開發界帶來巨大突破。該系統後續更進一步推進至模擬蛋白質與 DNA 或藥物分子的交互作用,使其在藥物設計上的應用價值倍增。

默多克說,「在我們倫敦 King's Cross 的辦公室裡,科學家們正與 AI 一起協作,設計治療癌症的藥物,一切是正在進行式」。他補充道,它證明 AI 能夠在藥物研發這個基礎性問題上產生深遠影響。

2024 年AlphaFold 3 發布後,Isomorphic Labs 陸續與製藥巨頭諾華(Novartis) 和禮來(Eli Lilly) 簽下合作協議,到了 2025年4月,Isomorphic Labs 在首輪外部融資募得 6 億美元(約175億台幣),進一步推動 AI 在新藥開發中的應用。經過多年研發,Murdoch 表示,Isomorphic Labs 的 AI 協助藥物,將正式邁入臨床試驗階段。這不僅代表 Isomorphic 內部研發的藥物有望應用於人類治療,也象徵 AI 主導的藥物設計即將從實驗室走入現實世界。

