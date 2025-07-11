AI新藥臨床試驗將啟動　今年才獲首輪175億外部融資

▲Google系AI藥廠營運長表示，科學家們正與 AI 一起協作，設計治療癌症的藥物，一切是正在進行式 。（圖／Google DeepMind）

記者陳致平／綜合報導

Alphabet （Google母公司）旗下的藥物研發公司Isomorphic Labs 將啟動首批由人工智慧設計的新藥人體臨床試驗。該公司總裁、同時也是 Google DeepMind 總裁兼營運長的默多克（Colin Murdoch）日前在接受媒體專訪時指出，這一里程碑不僅將證明 AI 在醫藥領域的實用性，更可能顛覆整個製藥產業的開發模式。

根據「財星」雜誌（Fortune）報導，默多克日前在巴黎接受訪問時表示，新藥開發作業持續進行，並借助 AI 技術加以推進。此外，他也強調，Isomorphic Labs 目前正積極擴編團隊，「我們離臨床測試非常接近」。

默多克強調，「下一個重大里程碑就是開啟臨床試驗，將這些抗癌藥物投入人體」。他指出，歷經多年研發，由 AI 協助設計的新藥即將邁入人體試驗，這將成為公司發展歷程中的關鍵節點。他表示，各項準備工作已接近完成，目前團隊正加速擴編。

Isomorphic Labs 成立於 2021 年，源自 Google DeepMind開發的著名 AI 系統 AlphaFold。AlphaFold 能夠高準確率預測蛋白質結構，為全球生物學與藥物開發界帶來巨大突破。該系統後續更進一步推進至模擬蛋白質與 DNA 或藥物分子的交互作用，使其在藥物設計上的應用價值倍增。

默多克說，「在我們倫敦 King's Cross 的辦公室裡，科學家們正與 AI 一起協作，設計治療癌症的藥物，一切是正在進行式」。他補充道，它證明 AI 能夠在藥物研發這個基礎性問題上產生深遠影響。

2024 年AlphaFold 3 發布後，Isomorphic Labs 陸續與製藥巨頭諾華（Novartis） 和禮來（Eli Lilly） 簽下合作協議，到了 2025年4月，Isomorphic Labs 在首輪外部融資募得 6 億美元（約175億台幣），進一步推動 AI 在新藥開發中的應用。經過多年研發，Murdoch 表示，Isomorphic Labs 的 AI 協助藥物，將正式邁入臨床試驗階段。這不僅代表 Isomorphic 內部研發的藥物有望應用於人類治療，也象徵 AI 主導的藥物設計即將從實驗室走入現實世界。