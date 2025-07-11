　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新壽欲轉讓地上權予輝達不可行！　北市府籲積極面對、喊話合意解約

▲▼ 北士科 。（圖／記者項瀚攝）

▲北士科 。（圖／資料照）

記者陳家祥／台北報導

輝達執行長黃仁勳相中北士科T17、T18基地設立新的海外總部，但該用地的地上權歸屬新壽導致開發卡關；北市府在10日接獲新壽的來函，表達希望直接移轉地上權給輝達。對此，台北市副市長李四川今表示，市府昨已回函說明此方式與契約不合，須進一步釐清移轉方式。李說，最好的方式，是新壽與市府合意解約，再重新設定地上權。

依據新壽與北市府簽訂的合約，新壽若想移轉地上權，須在興建完成並取得使用執照之後才能辦理，且要在完成地上權設定登記日起5年內取得全部建物使用執照，期限最多可再延長2年。意即，新壽須在2029年前取得建物使照，否則即是違約。

李四川說，從黃仁勳執行長5月對外宣布要在北士科興建海外總部後，到現在等了2個月，新壽才在昨天早上來文說要把T17、18轉給輝達。另外，新壽的來函還提到，輝達希望中間道路能做變更，讓T17、18合成一塊地。

但李四川指出，因為直接轉移跟契約不符，因此市府也提了一些法律面的見解給新壽，並於昨天下班前針對內容做答覆。雖未壓時限，但希望新壽能在一周內回函做進一步說明。

產發局長陳俊安也說，北市府一直都在跟輝達討論處理方式跟可能情境，每週都有開會；反觀新壽是在10日才發公文過來，如果新壽認為這對台北市的發展很重要，可以更積極面對。

針對市府的回函內容，李四川提到，第一，直接轉移和契約違背，因為契約規定是要「蓋好拿到使照」才可以移轉，擔心直接轉移會違反契約；第二，若因為轉移得到利益，會有圖利的問題，因為當初土地招標就有很多質疑，因此要求新壽做盡一步釐清，是要蓋好移轉？還是直接移轉？

另外，針對中間道路變更，市府也詢問新壽，是要新壽變更完移轉？還是直接移轉給輝達後由輝達變更？因為這涉及權利金要重談外，合併後土地的價值、產值也將改變，勢必要再繳一筆權利金。

李四川進一步說明，契約是市府跟新光人壽簽訂，依照契約內容，要移轉地上權就是要蓋好，無法直接將地上權移轉給輝達。若放行直接轉移，未來土地招標恐出現「先標下來再賣給他人」的狀況，會開此惡例。

考量現行的僵局，李四川直言，最好的方法，是新壽跟市府合意解約、市府以合理金額購回土地，再依輝達的需求變更都市計畫，合併T17、18兩塊基地後，再重新設定地上權。

但此程序較繁複，且後續土地須公開招標會增添變數。李四川說，目前已報公文到內政部轉行政院，盼能依「土地徵收條例」第44條第1項第4款，專案核准設定地上權給輝達。

而對於市府來說，最簡單的方式，仍是新壽依照原本的契約蓋好、取得使照後，再移轉給輝達。但考量新壽的公司經營與財務狀況，此途徑執行上有困難。

▲▼台北市副市長李四川。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市副市長李四川。（圖／記者陳家祥攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 1321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／沈慶京關押191天「3億元交保」　北檢：尊重法官裁定
建臺高中稱「誤用舊表單」報錯科　大考中心打臉：是填錯欄位
沈慶京3億交保　答應法官「3條件」
新光金掛牌23年今走入歷史！爆112萬大量　刷史上第3
快訊／台中製冰廠火警！恐怖火煙狂竄
快訊／4000頭豬遭電擊亡！13萬隻雞慘死
快訊／樂天桃猿誤發文　調查結果公布
街口支付風暴擴大　東森購物、PChome 24h購物、mom

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

漢光41號演習第3天　F-16戰機返降後熱加油即升空

新壽欲轉讓地上權予輝達不可行！　北市府籲積極面對、喊話合意解約

不要愧對台電辛苦同仁　卓榮泰鞠躬拜託在野黨支持千億台電補貼

柯建銘嗆「刑法100條伺候藍委」　吳宗憲憂：過去都精準預言

柯建銘再嗆「刑法100條沒廢除」　徐巧芯：劇透民進黨的企圖與算計

客人吃飯虎斑狂塞奶　「禮貌伸手」要摸摸非常認真接待

立院拚特別條例三讀　「表決完才發資料」綠批搞突襲黑箱

林佳龍率團抵巴拉圭展開訪問行程　巴國主流媒體廣泛報導

藍版普發1萬納特別條例下午5點表決！　藍綠51比51韓國瑜成關鍵票

「我根本沒有選總統的資格」　曹興誠：捐錢忍辱支持大罷免

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

【泰驚人】泰國女為賺11萬泰銖 2行李箱塞6000萬大麻！

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

漢光41號演習第3天　F-16戰機返降後熱加油即升空

新壽欲轉讓地上權予輝達不可行！　北市府籲積極面對、喊話合意解約

不要愧對台電辛苦同仁　卓榮泰鞠躬拜託在野黨支持千億台電補貼

柯建銘嗆「刑法100條伺候藍委」　吳宗憲憂：過去都精準預言

柯建銘再嗆「刑法100條沒廢除」　徐巧芯：劇透民進黨的企圖與算計

客人吃飯虎斑狂塞奶　「禮貌伸手」要摸摸非常認真接待

立院拚特別條例三讀　「表決完才發資料」綠批搞突襲黑箱

林佳龍率團抵巴拉圭展開訪問行程　巴國主流媒體廣泛報導

藍版普發1萬納特別條例下午5點表決！　藍綠51比51韓國瑜成關鍵票

「我根本沒有選總統的資格」　曹興誠：捐錢忍辱支持大罷免

地球最大塊「火星隕石」將拍賣！　估價上看1.3億台幣

測天島軍港被夜間滲入.....CM21甲車執行反特攻應援作戰

1m長黑澤巨蜥竄進烤鴨店！店家和顧客驚聲尖叫…當場被捕現況曝

台灣人愛去日本卻卡關　玩二、三線城市3大難題曝光

飼主把愛犬鎖車上！牠痛苦喘氣「活活熱死」　心碎畫面曝光

快訊／沈慶京關押191天「3億元交保」　北檢回應了：尊重法官裁定

海灘挖1.5公尺沙坑！　17歲少年鑽到一半「瞬間活埋」悶死自己

關鐵籠當狗！他被菜刀斷指逃出緬北　黑牢慘遺言：救我想活下去

送便當給打火英雄摔車命危！消防員2度CPR搶命　她帶烤雞致謝

竇智孔移居花蓮的理由曝光　「花蓮的土很黏人超有感覺！」

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

政治熱門新聞

藍版普發1萬納特別條例下午5點表決！　藍綠51比51韓國瑜成關鍵票

立院今審特別條例　國民黨團：刪台電千億補助、增普發現金1萬

快訊／普發一萬有譜？　院會今處理「5400億」特別條例

罷免壓力逼決策轉彎！黨團大會藍委反撥補　千億台電補助遭刪

台灣爭取「晶片關稅」10％　擬放行美牛內臟

川普稱剩下國家「課15%或20%」關稅　官員：持續磋商溝通

蔡英文也受害！5年前大選影片被鬼剪輯

北市議會「股票王」　陳重文買賣紀錄佔整期廉政公報159頁

新壽出招「願轉讓T17、T18予輝達」　北市府憂圖利：依契約不可

沈富雄預測「台灣對等關稅」稅率：50年罪過還債

2勇消救難不幸身亡　劉世芳再提預算遭凍

台灣漢光41演習　美空軍＋多國部隊300多架戰機同步軍演

「我根本沒有選總統的資格」　曹興誠：捐錢忍辱支持大罷免

曹興誠辭「防衛韌性委員會」顧問　總統府：他會繼續守護國家

更多熱門

相關新聞

新壽出招「願轉讓T17、T18予輝達」　北市府憂圖利：依契約不可

新壽出招「願轉讓T17、T18予輝達」　北市府憂圖利：依契約不可

輝達執行長黃仁勳相中北士科T17、T18基地設立新的海外總部，但該用地卡在新壽，至今2個月過去仍未有下文。據傳，新光人壽在10日發函北市府，強調願意將2土地轉讓給輝達使用。對此，台北市副市長李四川證實新壽來函，市府也回函，依照契約必須蓋好才能移轉；且若新壽因移轉而從輝達得到巨大利益，就有涉及圖利的問題，這都還要再釐清。

早晚合體王鴻薇回防本命區！　蔣萬安加製「團T」邀支持者反大罷免

早晚合體王鴻薇回防本命區！　蔣萬安加製「團T」邀支持者反大罷免

北區門戶計畫崛起！北士科引爆廠辦資產升值潮 

北區門戶計畫崛起！北士科引爆廠辦資產升值潮 

輝達收盤市值破4兆美元！　美股標普那指再創新高

輝達收盤市值破4兆美元！　美股標普那指再創新高

輝達9月傳推中國專屬AI晶片　黃仁勳預計訪中釋善意

輝達9月傳推中國專屬AI晶片　黃仁勳預計訪中釋善意

關鍵字：

輝達台北市北士科

讀者迴響

熱門新聞

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

川普：剩下所有國家「都得付關稅」

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

百年嘉女「招收男學生」30人全部報到

藍版普發1萬納特別條例下午5點表決！　藍綠51比51韓國瑜成關鍵票

立院今審特別條例　國民黨團：刪台電千億補助、增普發現金1萬

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

48歲何妤玟「只穿內衣」被拍大尺度辣照

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

造假被5校退貨　學霸高中生沉澱1個月發聲了

鍾明軒遭前公司提前解約「原因曝光」

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

全聯「結帳超人」紅了！手速爆表片瘋傳

更多

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面