新壽欲轉讓地上權予輝達不可行！　北市府籲積極面對、喊話合意解約

▲北士科 。（圖／資料照）



記者陳家祥／台北報導

輝達執行長黃仁勳相中北士科T17、T18基地設立新的海外總部，但該用地的地上權歸屬新壽導致開發卡關；北市府在10日接獲新壽的來函，表達希望直接移轉地上權給輝達。對此，台北市副市長李四川今表示，市府昨已回函說明此方式與契約不合，須進一步釐清移轉方式。李說，最好的方式，是新壽與市府合意解約，再重新設定地上權。

依據新壽與北市府簽訂的合約，新壽若想移轉地上權，須在興建完成並取得使用執照之後才能辦理，且要在完成地上權設定登記日起5年內取得全部建物使用執照，期限最多可再延長2年。意即，新壽須在2029年前取得建物使照，否則即是違約。

李四川說，從黃仁勳執行長5月對外宣布要在北士科興建海外總部後，到現在等了2個月，新壽才在昨天早上來文說要把T17、18轉給輝達。另外，新壽的來函還提到，輝達希望中間道路能做變更，讓T17、18合成一塊地。

但李四川指出，因為直接轉移跟契約不符，因此市府也提了一些法律面的見解給新壽，並於昨天下班前針對內容做答覆。雖未壓時限，但希望新壽能在一周內回函做進一步說明。

產發局長陳俊安也說，北市府一直都在跟輝達討論處理方式跟可能情境，每週都有開會；反觀新壽是在10日才發公文過來，如果新壽認為這對台北市的發展很重要，可以更積極面對。

針對市府的回函內容，李四川提到，第一，直接轉移和契約違背，因為契約規定是要「蓋好拿到使照」才可以移轉，擔心直接轉移會違反契約；第二，若因為轉移得到利益，會有圖利的問題，因為當初土地招標就有很多質疑，因此要求新壽做盡一步釐清，是要蓋好移轉？還是直接移轉？

另外，針對中間道路變更，市府也詢問新壽，是要新壽變更完移轉？還是直接移轉給輝達後由輝達變更？因為這涉及權利金要重談外，合併後土地的價值、產值也將改變，勢必要再繳一筆權利金。

李四川進一步說明，契約是市府跟新光人壽簽訂，依照契約內容，要移轉地上權就是要蓋好，無法直接將地上權移轉給輝達。若放行直接轉移，未來土地招標恐出現「先標下來再賣給他人」的狀況，會開此惡例。

考量現行的僵局，李四川直言，最好的方法，是新壽跟市府合意解約、市府以合理金額購回土地，再依輝達的需求變更都市計畫，合併T17、18兩塊基地後，再重新設定地上權。

但此程序較繁複，且後續土地須公開招標會增添變數。李四川說，目前已報公文到內政部轉行政院，盼能依「土地徵收條例」第44條第1項第4款，專案核准設定地上權給輝達。

而對於市府來說，最簡單的方式，仍是新壽依照原本的契約蓋好、取得使照後，再移轉給輝達。但考量新壽的公司經營與財務狀況，此途徑執行上有困難。

▲台北市副市長李四川。（圖／記者陳家祥攝）