新壽出招「願轉讓T17、T18予輝達」　北市府憂圖利：依契約不可

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

輝達執行長黃仁勳相中北士科T17、T18基地設立新的海外總部，但該用地卡在新壽，至今2個月過去仍未有下文。據傳，新光人壽在10日發函北市府，強調願意將2土地轉讓給輝達使用。對此，台北市副市長李四川證實新壽來函，市府也回函，依照契約必須蓋好才能移轉；且若新壽因移轉而從輝達得到巨大利益，就有涉及圖利的問題，這都還要再釐清。

李四川證實，新光人壽確實在10日發函給市府，表達要將T17、18移轉給輝達的想法。因為新壽從黃仁勳宣布完後，到昨天才正式行文給市府，之前從來都沒有談T17、18移轉給輝達的事情，「公文有表明，願意把2塊地轉給輝達，但是要直接轉，昨天市府就正式公文回覆，因為跟契約不一樣，必須蓋好才能轉」。

李四川指出，新壽若要將T17、18轉給輝達，跟契約內容不一樣，「依照契約，必須要蓋好才能移轉，直接轉就有違反契約」，有要求新壽要再釐清；此外，李也指出，如果新壽因此從輝達那方得到很大的利益，就有涉及圖利的問題。

李四川表示，有詢問輝達是要蓋好轉還是現在直接轉，看起來是要現在直接轉，輝達也希望直接轉，「新壽有談到，直接轉沒有法律問題、只有契約問題」；但李強調，契約本來就是法律。

接著李四川說，新壽也有談到T17、18中間的道路，輝達希望能將兩塊地合併，但問題是，這個變更是要新壽變更好後移轉？還是現在直接移轉變更給輝達？因為變更後土地增加、面積增加，合併後的效用提升，必須要繳一筆類似權利金、回饋金，估算需要十幾億，「誰辦、誰繳錢？有要求新壽釐清」。 第三，市府也希望新壽能提供跟輝達來往的MOU或計劃書，供市府參考。