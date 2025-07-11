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北區門戶計畫崛起！北士科引爆廠辦資產升值潮 

▲▼北士科,北區門戶計畫,廠辦,企業,大河商爵,水岸。（圖／業者提供）

▲北區門戶計畫崛起！「大河商爵」水岸地標企業布局拚前景（3D示意）。

房產中心／綜合報導

隨著「北區門戶計畫」整合北士科、關渡洲美平原、社子島等地，打造出兼具科技、商業、生醫、交通、商場與親水空間的多功能區域，規模更是信義計畫區的五倍之大。計畫核心的北士科成為發展引擎，為區域注入強大發展動能，更讓士林逐漸成為串聯台北與新北新興科技與製造業的重要據點；近期輝達（NVIDIA）、Google 等國際科技巨頭陸續進駐北士科與士林，鄰近「北士科門戶」、大南路水岸第一排的新案「大河商爵」也迅速吸引企業目光，成為企業總部與高資產法人爭相卡位的新一代旗艦廠辦。

輝達引爆磁吸效應　士林商辦資產價值快速抬升

自Google於去年9月簽下協議，承租捷運劍潭站旁12至20樓共8層辦公大樓當作辦公室，年租金高達1.58億元創下紀錄；輝達（NVIDIA）於今年5月也正式宣布將其台灣總部設立在北士科。這一系列的進駐行動不僅提升了北士科及士林區的科技產業形象，也預示著該地區未來的經濟發展潛力。「大河商爵」銷售團隊行銷協理曾楚騏指出：「這波進駐潮，帶動AI、半導體、雲端產業大量聚集，也讓『大河商爵』的詢問度明顯提升，企業主明顯對這樣的旗艦總部產生興趣。」自正式銷售以來，已有整層買家成交，且包含醫療用品、成衣設計等策略性產業也展開接洽。

位居士林水岸第一排　北士科門戶地段優勢浮現

▲▼北士科,北區門戶計畫,廠辦,企業,大河商爵,水岸。（圖／業者提供）

▲大河商爵外觀由丹下憲孝建築師操刀，採純白格柵語彙、水波紋立面設計（3D示意）。

「大河商爵」基地緊鄰百齡橋與基隆河岸，正是北士科對接市區、連結新北的重要交通節點。該案不僅是區內24層最高建築，更由丹下憲孝建築師操刀設計，採純白格柵語彙、水波紋立面設計，成為百齡橋進出士林時最醒目的新地標。「我們是士林的門戶，也是台北市的北側門面。」曾楚騏表示，從地理位置、可識別性到交通便利性，「大河商爵」都是第一排的角色，這對企業形象與品牌曝光而言，是極具加分效果的條件。

土地供給稀缺＋都更利多　士林資產紅利逐步顯現

相較台北市其他行政區，士林的辦公與產業用地供給極為稀缺，廠辦產品因此顯得格外珍稀。隨著北士科開發讓士林迎來嶄新風貌，重大建設接連推進，包括士林捷運站TOD、劍潭站TOD及捷運環狀線北環段；市場也重新聚焦於士林大型土地資產，包括士林紙業在位於捷運士林站旁、福德路舊廠址的開發案，規劃有住宅、商辦、商場與五星級旅館等多元用途。

另有士林電機於士林擁有的約9,000多坪土地，現階段分為三部分開發：一棟商辦大樓自用及出租、一棟售予中鼎工程，還有一棟則承租給百貨公司，不僅增加其租金收入，也為周邊地區的經濟發展注入了活力。以及在北士科擁有約1.3萬坪土地的新光紡織，計畫將其土地朝「只租不賣」的方向發展，並積極爭取都市更新機會，「這些土地一旦重啟開發，將形成連帶效應，推升區域價值。」曾楚騏補充，「大河商爵」率先站上這波轉型前線，以水岸第一排、可合法登記廠房與辦公用途的產品型態，快速取得企業資產布局的優勢地位，提供企業搶佔資產增值的制高點，成為企業品牌升級與資產配置的最佳舞台。

北區門戶計畫加持　串聯內科、南港、新北科技走廊

根據北市府推動的「北區門戶計畫」，士林被視為串聯內湖科技園區、南港生技聚落與新北產業線和信義、東區等地的交通樞紐，將成為多核心都市結構中的重要節點，連結生技、軟體、會展產業以及金融、商業核心，促進城市空間再結構與經濟活絡，為北台灣科技與商務發展提供助力。而「大河商爵」距捷運紅線僅數分鐘車程，步行約8分鐘可達未來Y25環狀線站點，未來可快速串接內湖、南港、信義，與新莊、五股、土城等科技製造產業帶，「無論是總部、研發、還是分公司、副點，這裡都能發揮功能。」再加上國道一號等多元交通網絡優勢，讓企業主無論是跨區協作、國際交流或人才流動都享有高效率。

相較南港、內科　產品型態稀有性成關鍵優勢

曾楚騏表示，與南港多為租賃、內湖擴充困難的情況不同，「大河商爵」是台北市少數同時具備可購買、可辦公並可登記廠登的產業型建築。她指出：「南港大多只能租賃，內科想擴點卻幾乎找不到合適的選項，但我們這裡可以買、可以登記策略性產業作業廠房，也能設辦公室。一層最多還能靈活隔成四戶，方便企業自用與投資並行。」

她進一步說明，「大河商爵」產品坪數規劃具高度彈性，從約80坪的小單位到最大整層539坪都有，企業可依據自身預算與業務需求靈活配置。過往許多企業在北市其他區購置空間，往往只能從大坪數起跳、資金門檻較高，而「大河商爵」的最小單位約80到100坪，正好滿足中小企業入主需求，也為企業提供更多進駐的可能性。

擴點、佈局、增值三效合一　企業主搶進關鍵時點

「大河商爵」自身擁有水岸首排景觀與大型基地，並結合國際級建築設計與智慧永續規劃，又具備北士科門戶優勢、產品規劃稀有、地標建築辨識度高，更處於價格合理、可選戶數多的早期進場階段；曾楚騏表示，目前開價在北市水岸首排、可廠登產品中屬具競爭力價位。在土地稀缺、產業進駐、區域轉型三大利多共振下，企業若希望尋找長線增值、自用與資產配置兼顧的據點，「大河商爵」正是企業總部與高端產業的理想落腳地。

▲▼北士科,北區門戶計畫,廠辦,企業,大河商爵,水岸。（圖／業者提供）

▲「大河商爵」自身擁有大型基地，結合國際級建築設計與智慧永續規劃（3D示意）。

都美【大河商爵】基本資料 
基地位置：台北市士林區大南路、通河東街一段路口 
接待中心：台北市士林區大南路396號 
層數：地上24層／地下5層 
基地面積：1088.09坪 
規劃坪數：約 80坪-239坪，單層最大面積可達536坪 
投資興建公司：都美建設  
建築設計：廖錦盈建築師  
立面設計：丹下憲孝建築師  
公設設計：丹下憲孝建築師  
燈光設計：旭川光禾有限公司  
景觀設計：廖錦盈建築師 
企劃銷售：遠創力行銷股份有限公司 
建照號碼：114建字第0011號 
貴賓專線：02-2881-0000 
官網預約：https://www.fgrealty.tw/7v6gwc
※本文距離與交通時間依 Google Maps 路線規劃工具計算

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北士科北區門戶計畫廠辦企業大河商爵水岸

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