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早晚合體王鴻薇回防本命區！　蔣萬安加製「團T」邀支持者反大罷免

▲▼台北市長蔣萬安陪同國民黨立委王鴻薇路口拜票。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市長蔣萬安陪同國民黨立委王鴻薇路口拜票。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

大罷免首波共有24位國民黨立委，將在726進行投票。台北市長蔣萬安、國民黨立委王鴻薇今（11日）合體站路口向過路民眾問好、拉票。針對是否回防本命區？蔣萬安說，他從小在此成長，現在也住在中山區，對中山區當然非常有感情。而他今再度穿上自行設計的「我不同意」衣服站台，稱目前正緊急趕製中，然後會發給各縣市許多優秀國民黨立委，希望所有支持者，大家不認同賴清德大罷免，都可以穿上這件T恤。

蔣萬安今分別在上班、下班時間都合體王鴻薇，被問到是否是要回防本命區？他表示，中山區是他很有感情的地方，從小成長外、現在也住在中山區，對中山區當然非常有感情。

蔣萬安提到，大家去年選出王鴻薇擔任立委，他感到非常驕傲，這段期間委員非常認真用心，不管是中山區各項服務建設，只要牽涉到中央、經濟部台電、國產署或是國防部，她都親力親為辦理許多會勘，也跟台北市政府配合非常好，所以她的問政、服務，大家有目共睹。

「這麼優秀的立委，今天民進黨要來罷免真的是沒有道理。」蔣萬安呼籲，希望所有民眾726一定要站出來，投下不同意罷免，不要讓這麼優秀的立委王鴻薇，孤軍奮戰，「我們要給她支持、給她鼓勵、給她力量」。

蔣萬安說，希望台北市5位藍委都可以挺過這次難關，「我們絕對不同意賴清德，不同意民進黨，繼續一步步侵蝕台灣寶貴的民主」。

另外，蔣萬安今再度穿上「我不同意」的衣服來站台，他說，現在要幫忙很多國民黨立委站台，挺過這次罷免難關，因此他都會穿這件T恤，告訴所有民眾踴躍出來投下不同意罷免票。

記者追問，是否也會發給王鴻薇？蔣萬安說，目前正在加緊（趕製），這幾天就會製作好然後發給不止台北市的國民黨委員，在各縣市許多優秀國民黨立委都面對這次不公不義的罷免，所以希望所有支持者、所有好朋友，大家不認同賴清德大罷免，可以穿上這件T恤，「告訴所有好朋友，我們不同意」。

▲▼台北市長蔣萬安陪同國民黨立委王鴻薇路口拜票。（圖／記者陳家祥攝）

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