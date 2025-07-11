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2025新竹瘋影展8/1開跑　即日起免費索票

▲「2025新竹瘋影展」8月1日起至8月31日將在新竹市影像博物館盛大舉行。（圖／新竹市政府提供）

▲「2025新竹瘋影展」8月1日起至8月31日將在新竹市影像博物館盛大舉行。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「2025新竹瘋影展」8月1日起至8月31日將在新竹市影像博物館盛大舉行，今年影展以「床底小夥伴」為主題，除了64場室內放映外，並將於北區、東區、香山區辦理各1場的戶外放映。新竹市代理市長邱臣遠出席啟動典禮表示，今年影展將帶來橫跨20國、共計51部精采長、短片，透過多元題材，打造一場兼具想像力與情感連結的暑期觀影盛宴。即日起可至KKTIX平台免費索票，每場觀影名額有限，索完為止。

邱臣遠表示，市府團隊積極落實市長高虹安政見，推動「文化平權」以及「美感新竹」施政策略，打造「兒童友善城市」，並推廣兒童友善議題，創造多元環境，讓孩子們享受城市中的各種體驗。新竹瘋影展已成為暑假期間孩子與家長共同期待的親子活動，今年影展主題「床底小夥伴」，以床底呼應孩子的祕密基地與想像世界，也和電影院的「黑盒子」不謀而合，讓影像成為孩子探索自我、理解世界的媒介，也讓孩子知道，只要有夥伴，就能一起面對未知挑戰。

策展人張淑滿表示，今年瘋影展精心挑選多元媒材的作品，從電腦動畫長片到無語言的表演型短片，滿足不同年齡層孩童的觀影需求。開幕片《小超人大老虎》是一部溫馨的動畫電影，講述小男孩與孟加拉虎之間跨越種族的友誼與互助，深具教育與啟發意義。此外，策展團隊也設計了適齡單元，讓家長依孩子年紀挑選最適合的場次觀影，像是針對幼齡觀眾的無對白短片，透過簡單聲音與肢體表演，讓孩子輕鬆理解故事、培養感受力。邀請各地家庭在暑假期間走訪竹市，不僅可輕鬆步行抵達影展會場，觀賞優質作品、與孩子討論故事，更能順道品嚐美食、探索古蹟，創造難忘的親子夏日時光。

文化局表示，此次瘋影展精選多部來自世界各地的精彩作品，帶領觀眾深入不同文化與孩子的內心世界。紀錄片《馬戲團男孩》與《雨林小學生活》，帶我們走入世界各地孩子的生活；《天堂電影院》與《狂舞小天后》則讓我們看見孩子的煩惱與願望。閉幕片《薩利姆》以及《喵的奇幻漂流》、《BIG》與《擁抱棉花糖男孩》，這些來自不同國家的創作，則共同述說在陌生的城市、末日世界、最絶望的情境，甚至是在另一個異世界，只要有夥伴，就有一起向前的勇氣。

短片部分，影展規劃 5 個短片單元，其中4個單元「一起來捏幻想朋友！」、「祕密基地大冒險！」、「冒險小隊集結！」、「牽緊我的爪爪！」，透過影片引導孩子「認識自我」、「理解家人」，進一步「了解同儕」、「感知環境」進而「找到夥伴」，一起面向未知世界的挑戰。另一個短片單元「光影開麥拉！」則選映2部講述「拍電影」過程的有趣作品及6部精選國小學童當導演製作的短片，讓大家透過「看電影」來認識如何「拍電影」的樂趣與魅力。

文化局表示，新竹瘋影展為竹市每年重要文化活動之一，今年影展長片或短片內容相當豐富，從親情、友情、成長到環境變遷、性別刻板印象等議題，讓不同年齡層的孩子都能從影像中獲得感動與共鳴。今年也將安排4場映後導讀活動，邀請相關領域的專家或影人進行互動，讓孩子看得懂、玩得樂，更能想得深。

文化局補充，「2025新竹瘋影展」每場放映皆為免費入場，並辦理觀影集點活動，集點卡就在影展摺頁DM中，每次入場觀影即可集1點，集滿點數並按讚打卡即可獲得精美禮品。此外，今年配合影展主題，特別推出「2025新竹瘋影展」限定圖鑑收集活動，歡迎親子一同參加，讓暑假過得既有趣又充滿感動。

新竹影像博物館在「2025新竹瘋影展」期間，開館時間為週二至週日9時至21時，週一休館。索票資訊請至KKTIX( https://hsinchucityfilm.kktix.cc/events/2025hsinchucityfilm )索票，詳細資訊請至新竹市影像博物館臉書粉絲專頁( facebook.com/ImageMuseumofHsinchuCity )或新竹市文化局官網( https://culture.hccg.gov.tw/ )查詢。

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