「2025新竹國際動漫節」　6/28、6/29盛大登場

▲代理市長邱臣遠驚喜Cosplay《火影忍者》七代目「漩渦鳴人」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

在動慢迷們敲碗期盼下，新竹市年度動漫盛事《漫人祭－2025新竹國際動漫節》即將於6月28日至29日盛大登場！新竹市政府今(19)日舉行宣傳記者會，代理市長邱臣遠驚喜Cosplay《火影忍者》七代目「漩渦鳴人」，與策展人張晏榕、台灣漫畫家小島、HOM與羅寗，以及多所新竹學校動漫社團，共同揭開《漫人祭》序幕。邱臣遠說，今年以「青春無畏，夢想無界」為主題，活動規模與內容全面升級，不僅匯聚跨國動漫藝術家，更串聯在地店家與青年創作力，打造沉浸式動漫嘉年華，歡迎全台動漫迷暑假首站就來竹市，參與這場熱血與創意交織的動漫盛典。

邱臣遠表示，《漫人祭》不僅是動漫迷引頸期盼的年度盛會，更是屬於全體市民的城市嘉年華。動漫是世代共通的語言，承載著夢想、創意與勇氣。今年新竹市再度舉辦國際動漫節，不僅展現對青年創作與動漫文化的高度支持，更進一步結合在地旅宿與美食店家，推出聯名甜點與住宿優惠，讓文化、觀光與創作能量相互交融，全面展現新竹的多元魅力與城市活力。

新竹市去年的首屆《漫人祭》不僅獲得廣大動漫迷熱烈迴響，更榮獲美國繆思設計獎金獎、IDA國際設計大獎金獎，展現新竹推動文化創意的成果。為回應動漫迷們的高度期待，今年市府特別規劃動漫音樂會，帶來多首經典動漫主題曲，讓活動內容更加豐富精采，帶給市民與遊客耳目一新的感動與回憶。歡迎大家6月28日至29日，一同前往新竹市體育館參與這場最具魅力的年度動漫盛典。

策展人暨臺灣師範大學圖文傳播學系主任張晏榕表示，今年展覽集結來自台灣、日本、韓國等地超過20位人氣漫畫家與藝術家，規劃四大主題展區，包括亞洲漫畫精選特展「國際漫傳奇」、台灣原創漫畫多元面貌「台漫超有事」、情境互動結合日常共感「我的漫日常」以及漫畫的未來樣貌「捲動漫未來」。展覽內容涵蓋紙本漫畫、條漫、BL漫畫、拍照打卡裝置與互動體驗內容，同時串聯清華大學、陽明交大、新竹女中、香山高中、光復高中、明新科大等6所在地學校，共同展現青年創作的豐沛能量與創意火花。

文化局表示，今年漫人祭規模升級，主展館串聯體育館1樓及B1地下層，展區內容豐富精彩，主舞台從早到晚更安排不間斷的精彩活動，包含Cosplay大賽、漫畫家與人氣Coser見面會以及音樂演出。今年特別邀請知名動漫作品《葬送的芙莉蓮》導演齊藤圭一郎（斎藤圭一郎）與製作團隊將驚喜現身活動。重頭戲「動漫音樂會」更連續兩晚舉辦，卡司陣容集結AKB48 Team TP、Ani-mode DJ、極光REVONTULET、日本團體D-Girls及CrazyBeats等超過15組跨國偶像、樂團與DJ接力演出，打造結合動漫金曲與應援文化的二次元派對。此外，在地下層展區還設有《塹裡尋妖》實境遊戲展區、漫畫打卡佈景、攝影棚及伸展台等豐富內容，歡迎民眾踴躍參與，也歡迎漫迷們Cosplay展現自我。

文化局提到，活動期間孔廟廣場、新竹公園化身「漫人市集」，攜手市集品牌「好好手感微笑市集」每日匯聚超過160組人氣攤位，與主展館內的90組原創社團攤位及動漫商品區，共同組成動漫嘉年華。本屆也推出多款期間限定的特色內容，包括漫人祭原創角色「Hsin喵」限量週邊娃娃與痛包，現場獨家首賣。此外，活動結合新竹人氣品牌，推出聯名甜點，包括MANO MANO「動漫馬卡龍」、Yamada山田麻糬製造所「情人果生乳酪大福」、依日烘焙「麵茶甜燒餅」與小鵲sing「動漫紅豆餅」，限時兩天在漫人市集快閃販售。

文化局補充，「2025新竹國際動漫節」推出多項現場互動任務，只要至「漫人祭」官方Facebook或Instagram按讚並打卡，即可兌換限量精美小禮。現場設有「漫人祭拍貼機」，推出15款「限定拍貼圖框」，打造專屬動漫回憶。活動期間再加碼，民眾只要填問卷，即可獲得抽獎券，有機會抽中Switch、漫畫簽繪板、聯名甜點兌換券等超過百項好禮。歡迎全台動漫迷6月28至29日來新竹沉浸在漫畫、音樂與創作的夢想世界。更多活動詳情請上「新竹國際動漫節」臉書粉絲專頁( https://www.facebook.com/acf.hsinchu/ )與新竹市文化局網站( https://culture.hccg.gov.tw/ch/index.jsp ) 查詢。