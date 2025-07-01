2025風城藝術節好戲輪番上場　暑假看戲享美食

▲市府今(1)日在風livehouse舉辦宣傳記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市一年一度的夏日藝文盛典「2025風城藝術節」將於7月5日起至8月9日，一連6個週六隆重登場！今年邀請舞鈴劇場、唐美雲歌仔戲團、金枝演社、明華園戲劇總團、大開劇團和紙風車劇團，六大專業表演團隊強強聯手，為民眾帶來連續精采好戲，總計6場精采演出，在夏日周末夜晚熱鬧展開。文化局表示，市府今(1)日在風livehouse舉辦宣傳記者會，由舞鈴劇場帶來精采搶先看演出，演員展現精湛演技，令現場觀眾目不轉睛，大呼過癮。新竹市代理市長邱臣遠也與六組表演團隊共同宣告「2025風城藝術節」場次及日期，正式揭開活動序幕。

邱臣遠表示，市府團隊積極推動「美感新竹」文化藝術發展，每年規劃適合不同年齡層的藝文活動，如4月兒童遊藝節、6月年輕人喜愛的動漫節等，即將登場的風城藝術節更是適合親子同樂、闔家共賞的活動，自7月5日起至8月9日共規劃6個場次，選定孔廟廣場、普天宮、香山天后宮、塹港富美宮、指澤宮、樹林頭公園等處演出，讓北區、東區或是香山區的民眾，都能就近欣賞到專業表演藝術，市府更推出集章換美食的活動，請民眾千萬不要錯過。

邱臣遠說，今年的風城藝術節希望讓每一位市民與遊客，都能在竹市找到屬於自己的文化記憶與幸福時光，一同欣賞歌仔戲、參與互動演出，以及漫步宮廟、祈求平安。歡迎全國朋友「走過、路過，不要錯過」，深度感受竹市的溫度與文化魅力，期待與大家在風城藝術節相見。

文化局指出，今年風城藝術節內容包括特技、歌仔戲、兒童劇等，相當精采。首場活動7月5日19時在孔廟廣場登場，邀請舞鈴劇場帶來VALO系列首部曲《阿米巴》，劇目靈感來自原始生命體阿米巴，透過藝術家流動般的肢體語言，展現生命在分裂與融合中的不斷變化與延續。表演結合科技、光影與原創音樂，帶領觀眾進入震撼藝術之旅。

7月12日19時在普天宮，由唐美雲歌仔戲團帶來《龍鳳情緣》，劇中靈鳳公主不願屈服於傳統教條，而歐靖龍雖文武全才，卻對情事相當遲鈍；這兩個堅決反對非自主婚姻的人，碰撞後又會擦出甚麼樣的火花呢？相當令人期待。

7月19日19時在香山天后宮，由金枝演社帶來《可愛冤仇人》限定版，「金枝」是個神話名字，國家文藝獎得主王榮裕導演以此作為劇團名號，以臺語音樂劇帶領觀眾領略人生風景。被譽為最接地氣的臺客天團「金枝演社」，將以風靡全臺的經典歌舞喜劇《可愛冤仇人》，打造新竹限定版，原班黃金卡司，為市民獻演一場笑料百出、華麗澎湃的歌舞好戲。



7月26日19時在塹港富美宮，由明華園戲劇總團帶來《蓬萊女神何仙姑傳奇》，大膽顛覆性別二元論，劇中，花匠張四郎在御花園巧遇一名高貴女子，她是誰？他們又將展開甚麽樣的故事呢？好戲千萬別錯過。



8月2日19時在指澤宮，將由大開劇團帶來好久茶的祕密1《日月特搜隊》，大開劇團連續19年獲選「國藝會Taiwan Top團隊」，今年首度參與風城藝術節，將帶來精彩兒童歌舞劇《日月特搜隊》。好久好久以前，太陽與月亮共同守護人們，卻不幸被黑霸龍操控，被困在日月濃湯中，世界頓時陷入黑暗；幾個孩子決心找回失落的日月，他們能完成使命嗎？大家一起來解謎。

8月9日19時在樹林頭公園，由紙風車劇團壓軸帶來《紙風車的魔法書》。今年，「巫頂」將為小朋友說5個故事。《巫婆之舞》帶大家走進歡樂魔法世界；《兵馬俑狂想曲》訴說兵馬俑兄弟的思鄉之情；《招財貓的故事》將告訴你，牠如何成為吉祥物：還有令人瘋狂的《動物運動大賽》與《神奇黑光棒》，都在紙風車的魔法書！

文化局提到，「2025風城藝術節」場場精采，所有場次皆為免費入場，今年特別結合文化部「培育台語家庭計畫」推廣，規劃7月12日唐美雲歌仔戲團、7月19日金枝演社和7月26日明華園戲劇總團等3場次台語戲劇，進行台語家庭集點，歡迎民眾參加台語家庭推廣計畫，集點換獎勵。

文化局補充，風城藝術節同步推出最受歡迎的集章兌換美食活動！每人持同一張活動摺頁，參與現場活動即可集當場次章戳一枚，無須連續場次累積任兩場次章戳，即可獲得一張獨家限量「點心券」，可至指定店家換取點心；今年風城藝術節部分場次更加碼「文化夜埕」市集，希望讓市民朋友們在炎炎夏日的夜晚，除了欣賞演出外，也能享用到各式冰品、涼飲與點心，邀請民眾一起來看好戲、享美食，度過美好的夏日夜。更多「2025風城藝術節」演出及周邊活動相關資訊，請至「新竹市文化局」官網或臉書粉絲專頁查詢、撥打03-5337980或洽1999為民服務專線。