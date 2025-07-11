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台南港尾里800戶停電6天！里長兩面奔波哭了...台電曝搶修難度

▲台南市麻豆區港尾里風災後停電至今，港尾里民希望市府重視，協調台電儘速復電，讓他們早日恢復日常生活。（民眾提供，下同）

▲台南市麻豆區港尾里風災後停電至今，港尾里民希望市府重視，協調台電儘速復電，讓他們早日恢復日常生活。（民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

中度颱風丹娜絲重創南台灣，台南新營、鹽水、柳營、後壁、東山、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里等區11日停班停課，惟也引起麻豆區民不滿，像麻豆區港尾里一樣受創嚴重、停電至今，卻未被列入，港尾里民希望市府重視，協調台電儘速復電，讓他們早日恢復日常生活，而里長更是兩面奔波，壓力大到忍不住哭了。

▲台南市麻豆區港尾里風災後停電至今，港尾里民希望市府重視，協調台電儘速復電，讓他們早日恢復日常生活。（民眾提供，下同）

麻豆區港尾里里長蔡淑綢受訪時，難忍連日來沒日沒夜為風災奔波的壓力痛哭失聲，蔡里長指出，這次颱風帶來強風豪雨重創麻豆，除麻豆文旦等農業嚴重受損外，房屋、鐵厝等建築也被強風吹毀，停電更是十分嚴重的民生問題，因目前天氣炎熱，從7月6日颱風停電至今，居民均無電可用，這對居民日常生活造成極大困擾不便。

▲台南市麻豆區港尾里風災後停電至今，港尾里民希望市府重視，協調台電儘速復電，讓他們早日恢復日常生活。（民眾提供，下同）

蔡里長說，港尾里約有800多戶，她從6日颱風侵襲開始，就沒日沒夜投入市府救災行列，她每日查訪現勘轄內災區現場，匯報里民陳述意見，協調相關單位，配合政令向里民宣導救災現況及申請補助等相關資訊，其中最令她感到無力地就是停電問題。

▲台南市麻豆區港尾里風災後停電至今，港尾里民希望市府重視，協調台電儘速復電，讓他們早日恢復日常生活。（民眾提供，下同）

蔡里長說，里民對何時復電最為關心，她每天至少早晚二次在里民群組中匯報目前最新災進度及相關事項，她也親自協調台電人員能優先搶修該里供電設備，盼能早日脫離停電夢魘，但台電回復工程人員已盡全力搶修，台電也希望早日復電讓民眾恢復民生用電需求，惟颱風造成全市7、8百電桿倒塌毀損，加上受環流影響，大雨更讓搶救艱難，台電表示會全力搶修電力設備，以期早日恢復供電。

▲台南市麻豆區港尾里風災後停電至今，港尾里民希望市府重視，協調台電儘速復電，讓他們早日恢復日常生活。（民眾提供，下同）

蔡里長指出，該里大批電桿被吹倒，目前台電工程人員也已到場搶修，只是搶修進度及復電日期尚未確定，面對台電工程人員對復電的努力與里民無電可用的困擾抱怨，她自己感同身受，所以她除請台電工程人員儘速完成施工復電外，也安撫里民情緒，她希望台電能給個預定復電日期，以免讓民眾翹首以盼無所適從，進而徒增民怨。

▲台南市麻豆區港尾里風災後停電至今，港尾里民希望市府重視，協調台電儘速復電，讓他們早日恢復日常生活。（民眾提供，下同）

▲台電工程人員於風雨中冒險搶修倒斷電桿，全力加速主幹線復電進度。（記者林東良翻攝，下同）

台電指出，截至10日晚上8時止，台南地區累計停電戶數高達28萬5656戶，仍有32363戶未復電，由於全市電桿倒斷達780根、傾斜651根，台電正全力搶修高壓主幹線，預計11日完成主幹線修復，目前以大規模聚落民生用電復電為首要目標。

▲台南市麻豆區港尾里風災後停電至今，港尾里民希望市府重視，協調台電儘速復電，讓他們早日恢復日常生活。（民眾提供，下同）

台電表示，災後復電程序將依「變電所→主幹線→分歧線→變壓器」的原則展開，優先恢復捷運、火車、自來水與通訊設施，再依序處理民生用戶。不過，搶修進度仍受風雨天候、交通阻斷與倒樹影響，籲請民眾體諒與配合。

▲台南市麻豆區港尾里風災後停電至今，港尾里民希望市府重視，協調台電儘速復電，讓他們早日恢復日常生活。（民眾提供，下同）

▲台南電桿倒斷多達780根，台電動員吊車與施工機具逐段進行重建搶修。

台電說明，目前停電區域主要集中在台南學甲、鹽水、七股、北門、將軍、佳里等沿海及偏鄉區域，工程人員即使在泥濘與雨勢中，依舊冒雨作業，持續立桿、架線、測試與送電，每一步都凝聚對穩定供電的堅持與責任。

▲台南市麻豆區港尾里風災後停電至今，港尾里民希望市府重視，協調台電儘速復電，讓他們早日恢復日常生活。（民眾提供，下同）

▲因颱風造成大範圍停電，台電正以變電所為核心，依序展開主幹線至分支線復電作業。

台電指出，因倒樹數量龐大、路障未清除，部分搶修區段難以動用大型吊車，加上地面濕滑不穩，重建作業格外耗時。然施工團隊深知災民用電焦急，每日加派人力、夜以繼日投入復電行動，只盼能讓居民早日恢復正常生活。

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