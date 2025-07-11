詐騙無孔不入　東港警長空中邀全民識破「養套殺」陷阱

▲東港警分局長高志正打詐宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局長高志正昨（10）日透過空中連線宣導，指出詐團常以噓寒問暖博取信任，再以投資、贈禮等話術引誘長者下載假APP掏空積蓄。呼籲全民提高警覺，牢記「防詐5不」，共同守護財產安全。

近年來，全球面臨詐欺犯罪案件不斷升高，政府成立國家打詐團隊，戰戰兢兢努力不懈，內政部警政署推出打詐儀錶板，每日將各類犯罪複雜的數據，以淺顯易懂的圖表視覺化，讓民眾即時獲取最新詐騙資訊，瞭解當前治安狀況，喚起全民反詐意識。



東港警分局分局長高志正於昨(10)日與警察廣播電臺高雄分臺空中連線反詐騙宣導中表示，隨著中高年齡層人數比例越來越高，台灣也逐步邁入高齡化社會，經統計屏東縣60歲以上民眾受詐騙財損金額約佔總金額33%，年長者打拼了大半輩子，累積畢生的積蓄，常淪為詐騙集團覬覦的對象，透過各種的方式跟長輩加Line，以「養、套、殺」的流程先每日噓寒問暖之後，再把長輩拉入標榜「短期獲利翻倍」、「飆股內線消息」等保證賺大錢的廣告，或是像「免費送書」、「免費送蘭花」等各種的標題的廣告跟帳號，其實都是詐騙，其目的是要引誘長者下載詐騙集團所架設的投資APP，一步步的掏空年長者的畢生積蓄。



另外，訪談中，分局長表示現在正值暑假期間，青少年上網時間增多，特別提醒年輕朋友，針對高發性詐騙類型前三名「假投資詐騙」、「網路購物詐騙」、「假交友詐騙」要保持高度警覺，並謹記「防詐5不」原則：1、「不接」不要接聽來路不明(或跨境)的電話。2、「不聽」不聽從網友投資訊息或任意匯款。3、「不看」不看不明網路投資廣告。4、「不傳」不傳輸個人資料、存摺帳戶或密碼予他人。5、「不信」不要相信檢警能監管他人帳戶等話術，以避免落入詐騙陷阱或淪為詐騙共犯。



有任何疑問請立即發打165反詐騙諮詢專線或110報案，亦可至當地派出所諮詢。警方將持續利用各類通路加強宣導以防制詐騙，積極協助民眾提升識詐免疫力。