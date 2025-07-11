　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

詐騙無孔不入　東港警長空中邀全民識破「養套殺」陷阱

▲東港警分局長高志正警廣高雄台打詐宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局長高志正打詐宣導。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港警分局長高志正昨（10）日透過空中連線宣導，指出詐團常以噓寒問暖博取信任，再以投資、贈禮等話術引誘長者下載假APP掏空積蓄。呼籲全民提高警覺，牢記「防詐5不」，共同守護財產安全。

近年來，全球面臨詐欺犯罪案件不斷升高，政府成立國家打詐團隊，戰戰兢兢努力不懈，內政部警政署推出打詐儀錶板，每日將各類犯罪複雜的數據，以淺顯易懂的圖表視覺化，讓民眾即時獲取最新詐騙資訊，瞭解當前治安狀況，喚起全民反詐意識。

東港警分局分局長高志正於昨(10)日與警察廣播電臺高雄分臺空中連線反詐騙宣導中表示，隨著中高年齡層人數比例越來越高，台灣也逐步邁入高齡化社會，經統計屏東縣60歲以上民眾受詐騙財損金額約佔總金額33%，年長者打拼了大半輩子，累積畢生的積蓄，常淪為詐騙集團覬覦的對象，透過各種的方式跟長輩加Line，以「養、套、殺」的流程先每日噓寒問暖之後，再把長輩拉入標榜「短期獲利翻倍」、「飆股內線消息」等保證賺大錢的廣告，或是像「免費送書」、「免費送蘭花」等各種的標題的廣告跟帳號，其實都是詐騙，其目的是要引誘長者下載詐騙集團所架設的投資APP，一步步的掏空年長者的畢生積蓄。

另外，訪談中，分局長表示現在正值暑假期間，青少年上網時間增多，特別提醒年輕朋友，針對高發性詐騙類型前三名「假投資詐騙」、「網路購物詐騙」、「假交友詐騙」要保持高度警覺，並謹記「防詐5不」原則：1、「不接」不要接聽來路不明(或跨境)的電話。2、「不聽」不聽從網友投資訊息或任意匯款。3、「不看」不看不明網路投資廣告。4、「不傳」不傳輸個人資料、存摺帳戶或密碼予他人。5、「不信」不要相信檢警能監管他人帳戶等話術，以避免落入詐騙陷阱或淪為詐騙共犯。

有任何疑問請立即發打165反詐騙諮詢專線或110報案，亦可至當地派出所諮詢。警方將持續利用各類通路加強宣導以防制詐騙，積極協助民眾提升識詐免疫力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 1321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／全國電子宣布　暫停使用街口支付
新壽出招「願轉讓T17、T18予輝達」　北市府憂圖利：依契約
房客養8貓「尿炸」木地板毀千萬宅　房東崩潰
快訊／8縣市豪大雨特報　下到傍晚
快訊／屏東出現龍捲風！　民眾目擊驚呆
快訊／大雷雨炸3縣市　警戒範圍曝
3000多隻魚集體暴斃！　雨傘節也翻肚慘死
背痛往上竄竟是「主動脈剝離」　3大危險因素曝
台中女瘋狂攻擊3律師！當庭呼巴掌喊「直播殺死你」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

詐騙無孔不入　東港警長空中邀全民識破「養套殺」陷阱

從一隻鴞開始！屏科大聯手遠雄人壽...翻轉農村保育想像

無私奉獻警界41年　屏東潮州教官郭文明退休

災後血荒警報！　風雨影響捐血意願南部血庫剩不到3天

風災火警雙重打擊　消防第三大隊守護七股消友會慰勞獎勵打氣

客語歌謠結合樂曲串埸　花蓮宜昌國中管樂團馬來西亞奪冠

丹娜絲重創供電！台南逾32000戶仍停電　拚11日完成主幹線搶修

台南、嘉義尚有5萬戶仍未復電！　麻豆下營人怨陷黑暗：被當空氣

台中國際會展中心展覽棟1樓11月底正式啟用

74年前慘劇74死　草嶺「堰塞湖」潰堤危機水位大降23m！對比圖曝

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

不用32撞！短今4撞就擊破　笑喊：我是鐵頭功

【可樂被當面拿走】三個男人的沉默震耳欲聾

【氣爆瞬間曝】餐廳炸出火球！ 22歲男雙腳是血倒地 #桃園

【泰驚人】泰國女為賺11萬泰銖 2行李箱塞6000萬大麻！

【泰格與雪兒】朋友跟另一半私聊

詐騙無孔不入　東港警長空中邀全民識破「養套殺」陷阱

從一隻鴞開始！屏科大聯手遠雄人壽...翻轉農村保育想像

無私奉獻警界41年　屏東潮州教官郭文明退休

災後血荒警報！　風雨影響捐血意願南部血庫剩不到3天

風災火警雙重打擊　消防第三大隊守護七股消友會慰勞獎勵打氣

客語歌謠結合樂曲串埸　花蓮宜昌國中管樂團馬來西亞奪冠

丹娜絲重創供電！台南逾32000戶仍停電　拚11日完成主幹線搶修

台南、嘉義尚有5萬戶仍未復電！　麻豆下營人怨陷黑暗：被當空氣

台中國際會展中心展覽棟1樓11月底正式啟用

74年前慘劇74死　草嶺「堰塞湖」潰堤危機水位大降23m！對比圖曝

「我根本沒有選總統的資格」　曹興誠：捐錢忍辱支持大罷免

遭母公司查封波及！　全國電子開第一槍宣布暫停使用街口支付

戶政系統查個資助連署！前民政處長張淵翔7人起訴　基隆市府回應了

台200萬網紅「蓋四層樓的廟」！新佛舍內部畫面曝 樂天女孩也來了

「校唱小天后」紅到登上紐約時代廣場！　卻在馬來西亞遇險

新壽出招「願轉讓T17、T18予輝達」　北市府憂圖利：依契約不可

【廣編】住近市府！「吉祥．如藝」地主保留戶稀有釋出　訂簽169萬買3+1房

曾是88受災戶！台南闆娘挺進災區送愛心餐　長長人龍盼溫飽

KBO前半季話題一次看！700萬人進場創紀錄　韓華睽違33年暫居龍頭

縱火狂多次入侵民宅行竊！火燒鞋子和牆壁　警當場拘捕下場曝

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

地方熱門新聞

堰塞湖重現潰堤危機！水位已大降23公尺

嘉南5萬戶仍停電　麻豆下營：被當空氣

台南逾32000戶仍停電拚11日完成主幹線搶修

台南市府公佈丹娜絲風災補助標準10日起至8月15日向區公所申請

除濕機故障釀火警　消防局提5點注意事項

台中國際會展中心展覽棟1樓11月底正式啟用

嘉義48年來最慘！台電67小時搶修復電

基隆浪曲嘉年華加碼360秒煙火　點亮漁港夜空

災後血荒警報！風雨影響捐血意願南部血庫剩不到3天

台南鹽水太陽光儲系統進駐四點免費提供民眾充電

風災火警雙重打擊消防第三大隊守護七股消友會慰勞獎勵打氣

即／屏東9鄉明停班課！災防中心三級開設

台南光環境改造首波登場三大古蹟夜間點燈展現府城光影風華

全國之冠！新北板橋再添2座智慧停車場

更多熱門

相關新聞

陸公安冒險赴緬北找受害人屍骨

陸公安冒險赴緬北找受害人屍骨

中緬兩國執法部門通力合作「打擊緬北電詐」，開展了一系列雷霆行動。截至目前，已成功抓獲5.7萬名中國籍電信詐騙犯罪嫌疑人，對盤踞在緬北果敢地區的「四大家族」犯罪集團予以毀滅性打擊，大陸專案組甚至冒險潛入緬北找尋受害人屍骨蒐證，首次公開案情。其中，白家犯罪集團專案已取得重大突破，近日正式提起公訴。

「荷包防守中」！　一銀推防詐小粉獅限時免費動態貼圖

「荷包防守中」！　一銀推防詐小粉獅限時免費動態貼圖

他當車手只賺到130元　代價要關1年

他當車手只賺到130元　代價要關1年

光電板被吹落到魚池有毒害？事實查核中心給答案

光電板被吹落到魚池有毒害？事實查核中心給答案

只要青春、不要賭！關山警推防賭微電影

只要青春、不要賭！關山警推防賭微電影

關鍵字：

詐騙防詐警察高齡安全高志正

讀者迴響

熱門新聞

無套狂約砲直男　「紅姐」被抓了！真實身分曝光

嘉義養豬場傳一聲尖吼　百隻豬「七孔流血」倒地暴斃

川普：剩下所有國家「都得付關稅」

千人無套「不知紅姐是男的嗎」　直男曝真實內心話

獨／孫安佐表姊涉詐　繳不出5萬保金淚

紅姐約砲案外案！「健壯天菜」鞋被認出　用假身分當老師

百年嘉女「招收男學生」30人全部報到

「E級暗黑女王」前AV女優重磅回歸！　宣布正式出道

48歲何妤玟「只穿內衣」被拍大尺度辣照

鍾明軒遭前公司提前解約「原因曝光」

造假被5校退貨　學霸高中生沉澱1個月發聲了

「網紅律師」詐騙1793萬被捕　一查發現根本沒律師資格

全聯「結帳超人」紅了！手速爆表片瘋傳

立院今審特別條例　國民黨團：刪台電千億補助、增普發現金1萬

人氣短劇CP成真！于龍向楊咩咩求婚成功

更多

最夯影音

更多

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

見「小男孩買麵包」錢不夠 木村拓哉暖救援！

【只要我在沒人需要支援收銀】結帳哥神手速俐落掃條碼XD

【免費食材get】彰化淹水見吳郭魚在游...媽媽煎上桌全家看傻XD

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面