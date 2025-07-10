只要青春、不要賭！關山警推防賭微電影　強化暑期宣導

▲台東關山警推防賭微電影。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為響應內政部警政署「青春專案」，台東縣警察局關山分局自7月1日起啟動暑期護青行動，針對轄內青少年易聚集場所加強聯合稽查與安全訪查，預防青少年暑期涉足不良場所或成為犯罪受害者，營造安全健康的生活環境。

為強化法治觀念與自我保護意識，關山分局偵查隊特別自編自導青春專案微電影，由警察親自參與演出，內容貼近青少年生活，融入反賭與守法觀念。影片透過各分駐所LINE群組與臉書粉絲專頁同步發布，藉助網路社群擴大宣導成效，將反詐騙、反毒品、反賭博、反性剝削等預防資訊深入民眾與青少年生活圈。

警方表示，將持續針對網咖、電子遊戲場等青少年常出入地點加強夜間臨檢與巡邏，查緝未成年飲酒、施用毒品等違法行為，同步取締違規營業場所，維護夜間治安。暑假期間，青少年活動空間較自由，若缺乏適當引導，易受不良誘惑甚至涉入犯罪，警方也呼籲家長與社會各界共同關心、守護下一代。

關山警分局強調，青春專案不僅著重治安維護，更涵蓋詐騙預防、毒品防制、性剝削防護及賭博行為遏止等多重面向，將持續結合教育、社政與社區力量，讓青少年在暑期中安心成長、邁向光明未來。