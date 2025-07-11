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陸警冒險赴緬北找受害人屍骨　白家集團21人涉詐106億被提起公訴

▲▼ 調查一年，電信網路詐騙等犯罪的白家犯罪集團首要分子白所成、白應蒼及其他重點涉案人員等21人遭大陸司法正式起訴 。（圖／翻攝 央視）

▲ 緬北白家犯罪集團首要分子白所成、白應蒼去年落網，與重點涉案人員共21人調查一年後被正式起訴 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

中緬兩國執法部門通力合作「打擊緬北電詐」，開展了一系列雷霆行動。截至目前，已成功抓獲5.7萬名中國籍電信詐騙犯罪嫌疑人，對盤踞在緬北果敢地區的「四大家族」犯罪集團予以毀滅性打擊，大陸專案組甚至冒險潛入緬北找尋受害人屍骨蒐證，首次公開案情。其中，白家犯罪集團專案已取得重大突破，近日正式提起公訴。

廣東省深圳市人民檢察院經依法審查，對長期盤踞緬北果敢，依託武裝力量，大肆實施主要針對中國境內公民的電信網絡詐騙等犯罪的白家犯罪集團首要分子白所成（BAY SAW CHAIN）、白應蒼（BAY YIN CHIN）及其他重點涉案人員等21人，根據《中華人民共和國刑法》《中華人民共和國刑事訴訟法》等相關規定，以涉嫌詐騙罪、開設賭場罪、敲詐勒索罪、故意殺人罪、故意傷害罪、綁架罪及販賣、製造毒品罪等向廣東省深圳市中級人民法院提起公訴。

大陸公安部部署開展打擊緬北犯罪專項工作以來，中緬雙方通過警務執法合作和一系列打擊行動，累計抓獲5.7萬名中國籍涉詐犯罪嫌疑人，緬北果敢「四大家族」犯罪集團遭毀滅性打擊。近日，白家犯罪集團專案已提起公訴。

▲▼ 調查一年，電信網路詐騙等犯罪的白家犯罪集團首要分子白所成、白應蒼及其他重點涉案人員等21人遭大陸司法正式起訴 。（圖／翻攝 央視）

▲白所成為首的白家犯罪集團在果敢地區無惡不做。（圖／翻攝 央視）

調查顯示，自2015年起，以白所成為首的白家犯罪集團利用其在果敢地區的政治、軍事影響力，構建了一個龐大的犯罪帝國。該集團先後開發建設了包括蒼勝科技園、百勝大廈在內的41個大型賭詐園區，形成了一條完整的黑色產業鏈。

這些園區一方面招攬大量詐騙團伙入駐，針對中國公民實施虛假投資理財、刷單返利、冒充公檢法等各類電信網路詐騙；另一方面通過高薪誘騙等手段，引誘國內人員非法出境參與犯罪活動。更令人發指的是，該集團還成立了「果敢娛樂管理委員會」，通過頒發「推廣證」、收取租金、人頭費等手段牟取暴利。

據調查，白家集團長期奉行「以詐養兵、以兵護詐」的運作模式，對園區實施武裝管控。大量證據顯示，該集團縱容「金主」對不服從管理、完不成詐騙任務或試圖逃跑的電詐人員實施暴力虐待，甚至殘忍殺害。

2023年11月，公安部指定深圳市公安局負責偵辦白家犯罪集團專案。經過縝密偵查，同年12月10日，公安機關對白所成、白應蒼、白應蘭等主要犯罪嫌疑人發佈通緝令。在中緬執法安全合作機制框架下，2024年1月30日，緬方將白所成、白應蒼移交中國警方。截至目前，已有36名該集團重要成員落網。

為徹底查清犯罪事實，中國警方專案組五次深入戰火紛飛的緬北地區，與緬方執法部門開展聯合調查，成功找尋到包括受害人遺骸白骨、制毒工具在內的大量關鍵證據。同時，深圳警方組織千餘名警力奔赴全大陸200多個城市，對數以千計的受害人家屬進行取證。浙江舟山警方也在案件偵辦中發揮了重要作用，協助完善了證據鏈條。

經大陸公安機關偵查查明，白家犯罪集團涉嫌詐騙、故意殺人、綁架、開設賭場、組織偷越國境、販賣毒品等十餘項罪名。該集團直接導致6名中國公民死亡，涉案金額驚人：電信詐騙案件3.1萬多起，涉案資金超106億元（單位：人民幣，同下）；網路賭博涉案資金180億元；製造販賣毒品約11噸。

▼ 法網恢恢，白家惡勢力被中緬公安一起瓦解。（圖／翻攝 央視）

▲▼ 調查一年，電信網路詐騙等犯罪的白家犯罪集團首要分子白所成、白應蒼及其他重點涉案人員等21人遭大陸司法正式起訴 。（圖／翻攝 央視）

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