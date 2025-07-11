「荷包防守中」！　一銀推防詐小粉獅限時免費動態貼圖

▲一銀推出動態貼圖，助民眾防詐。（圖／一銀提供）

記者巫彩蓮／台北報導

一銀持續深耕創意金融，深受民眾喜愛的「小粉獅」系列貼圖再升級，全新推出「保你平安用這組！小粉獅貼心守護你」動態貼圖限時免費開放下載，更首度納入「小心有詐」、「荷包防守中」等防詐提醒，結合日常用語如「我挺你」、「辛苦了」。

7月30日前只要加入一銀LINE官方帳號，即可免費下載本組貼圖，為提升互動樂趣，還同步推出「小粉獅OS大考驗」活動，邀請民眾挑戰貼圖觀察力與記憶力，只要答對問題即可獲得LINE POINTS 100點抽獎資格。

此外，一銀加碼推出「流行語文藝復興」活動，7月29日前加入第一銀行官方Facebook與Instagram帳號，完成指定互動任務，就有機會抽中iPad、Cold Stone冰淇淋禮券等豐富好禮。

一銀透過防詐守護主題貼圖、互動式測驗與創意社群挑戰活動，豐富用戶體驗，讓金融服務更貼近生活。在數位領域表現備受肯定的一銀，LINE官方帳號好友數穩居公股銀行第一。

始終將守護客戶財產安全視為重要任務的一銀，不定期以推播與電子郵件提醒最新詐騙手法，另結合AI科技強化防詐機制，打造快速、有效的金融防護網。展望未來，將持續以創新金融科技與多元數位內容，深化客戶互動體驗，致力成為最值得信賴的智慧金融夥伴。「保你平安用這組！小粉獅貼心守護你」免費貼圖下載：https://firstbk.tw/7s7nez

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