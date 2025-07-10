兩岸500人參加首屆皮膚科學大會　交流「銀屑病」等科學醫療防治

▲首屆海峽兩岸皮膚科學大會與第四屆基層銀屑病大會 。（圖／翻攝 北京時間，同下）

記者任以芳／綜合報導

首屆海峽兩岸皮膚科學大會與第四屆基層銀屑病大會2025年7月4日至5日，在內蒙古自治區呼和浩特市舉行。本次大會以「基層共建·融合發展——共築兩岸皮膚健康新未來」為主題，吸引了來自海峽兩岸及港澳500多名皮膚病學專家、基層醫師代表齊聚，分享健康專業與技術心得，為「銀屑病」等免疫炎症皮膚病科學防治提供更精準治療。

陸媒《北京時間》報導指出，海峽兩岸首屆皮膚科學大會暨第四屆基層銀屑病大會4日在呼和浩特隆重開幕。國家衛生健康委員會港澳台辦公室李維副主任、內蒙古自治區衛生健康委員會副主任薩仁其木格、中日友好醫院張曉艷教授、內蒙古自治區人民醫院徐永勝副院長、台灣台北長庚紀念醫院鐘文宏教授等兩岸醫療界代表出席開幕式並致辭。

▲大陸國家衛健委港澳台辦李維副主任。

大陸國家衛健委港澳台辦李維副主任致辭中強調，「本次大會開創了兩岸皮膚科學領域交流的新模式，不僅搭建了高水平的學術平台，更為兩岸醫學融合發展奠定了堅實基礎。」

她特別感謝內蒙古衛健委的大力支持，並期待通過深化合作，共同推動疾病規範化診療體系建設。

▲大陸內蒙古衛健委薩仁其木格副主任。

大陸內蒙古衛健委薩仁其木格副主任表示，「作為東道主，高度重視這次學術盛會。希望通過這一平台，讓優質醫療資源更好地惠及邊疆各族群眾，全面提升內蒙古基層皮膚健康服務能力。」

大會主席張曉艷教授指出，醫學進步需要廣泛交流，兩岸情誼需要持續互動。本次大會將促進兩岸同仁在學術上互學互鑒，在情感上增進理解，共同推動皮膚病學高質量發展。

▼ 中日友好醫院張曉艷教授 。（圖／翻攝 北京時間）

台灣長庚醫院鐘文宏教授也說，這樣的會議對皮膚科領域專業領域交流，以及照顧病患疾病長期管理提供很多的知識經驗相互學習。對於整個皮膚疾病學術水平提升有很大的助益，尤其是「銀屑病」或者是特異性皮炎，皮膚炎症相關的疾病，都有很多的學術經驗互相交流。

本次大會圓滿完成海醫會銀屑病專委會機構成員調整工作，同時啓動《成人尋常型銀屑病醫患共決策》基層巡講計劃，並彙報《備孕、妊娠及哺乳期銀屑病醫患共決策》專家共識制定進展。兩項共識文件的推進標誌著兩岸在銀屑病診療標準化方面取得實質性突破。

▲來自兩岸20多位專家現場義診。

學術交流環節聚焦銀屑病共決策機制，兩岸專家就診療規範、患者教育等議題達成多項共識。特別設立的義診活動組織20多位兩岸權威專家為200多名患者提供免費診療服務，充分展現醫療惠民理念。

據悉，本次大會吸引了500多位兩岸醫療專家參與，將圍繞銀屑病等皮膚疾病的診療規範、基層醫療能力提升等議題展開深入研討。