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搶先站上AI智能浪潮！　台灣工商聯理事長：盼兩岸與港澳攜手合作

▲▼ 台灣工商聯理事長王明祥：持續互信與對話 促兩岸及港澳交流 。（圖／台灣工商聯提供）

▲「第十六屆海峽兩岸和香港、澳門經貿合作研討會」昨天7日在香港登場。（圖／台灣工商聯提供）

記者任以芳／綜合報導

「第十六屆海峽兩岸和香港、澳門經貿合作研討會」昨6日在香港會議展覽中心舉行，主題聚焦「並以「推動數字經濟 合創新局共贏」。台灣工商企業聯合會王明祥理事長致辭也談到未來AI趨勢，從大局觀來思考，若兩岸與港澳攜手合作，共享AI科技資源，就能在世界數字經濟浪潮取得先機。

中華全國工商業聯合會、台灣工商企業聯合會、香港中華廠商聯合會、澳門中華總商會四會共同主辦「第十六屆海峽兩岸和香港、澳門經貿合作研討會」昨天6日在香港登場，以「推動數字經濟 合創新局共贏」來做研討主題。香港特首李家超出席致辭，預祝本屆研討會圓滿成功。隨後由大陸全國政協副主席暨中華全國工商業聯合會主席高雲龍、台灣工商企業聯合會理事長王明祥、香港中華廠商聯合會會長盧金榮、澳門中華總商會會長崔世昌分別發表致辭。

王明祥表示，「推動數字經濟 合創新局共贏」為主題正逢其時，輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳曾說，全球 50%的 AI 研究人員都是華人，這是迄今為止最大的單一群體。

王明祥進一步指出，無論是東方的DeepSeek，或是西方ChatGPT，這些人工智慧系統都有著炎黃子孫主導，因此，兩岸及港澳只要攜手合作、共享資源，必能在世界數字經濟浪潮中扮演舉足輕重的角色。

王明祥還提及，兩岸及港澳經貿合作研討會歷史悠久，台灣企業聯合會會延續交流傳統，在當前形勢下，將持續搭建溝通橋樑，推動經貿、文化、人才等交流合作，凝聚正向能量。

香港貿易發展局馬時亨主席專題演講，他強調，兩岸及港澳應發揮各自技術、市場與產業優勢，深化AI科研、人才培養及應用場景合作，共同推動創新發展，更期許自己「充分發揮香港超級聯繫人與超級增值人的獨特角色，替兩岸及香港、澳門共謀福利。」

當天有兩場次的專題討論，第一場以「數字經濟發展趨勢與機遇」為題。本會國際事務委員會楊永明主委指出，台灣正在推動「亞太數位聯盟」，積極佈局數位經濟發展，除強化半導體供應鏈韌性外，更著重推動數位商務轉型、完善數位創新生態系，全面提升產業競爭力與全民數位生活品質。

針對主持人香港廠商會馬介欽常務副會長提問台灣數字經濟發展與挑戰時，楊永明主委認為，台灣在高科技人才培育方面具有長期積累的優勢。

第二場以「智能科技與產業升級」為主題，台灣工商聯AI人工智慧委員會鄭詩懷副主委特別分享了杰倫智慧Profet AI 的「Domain Twin」領域經驗分身技術，Profet AI 是 NVIDIA 工業生態系的合作夥伴，其技術結合人類專家智慧與AI，能協助企業系統化決策流程、保護關鍵知識、加速AI導入與知識傳承，從而提升製造業的韌性與國際競爭力。

針對主持人香港廠商會黃家和副會長提問Domain Twin對企業長遠發展及競爭力有何影響時，鄭詩懷副主委回應，「Domain Twin的核心價值在於推動公司全員參與的知識管理革命，將企業核心know-how數位化、標準化，有助於企業在海外擴張時實現無縫接軌，並能大幅降低轉型成本。」

最後，晚宴環節，由香港中華廠商聯合會設宴。台灣工商聯常務理事暨大陸委員會徐詠傑主委表示，「本次研討會，四會的優秀代表所分享的觀點務實精闢，讓未來兩岸及港澳的數位經濟合作上充滿更多願景與可能。」

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