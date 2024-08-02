「陸船翻覆案」圓滿落幕！管碧玲赴金拜會陳福海　向各方致謝

▲「0214陸船翻覆案」落幕，管碧玲赴金對各方表達感謝。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

協商延宕許久的「0214陸船翻覆案」，兩岸終於在7月底達成共識，圓滿落幕，另外26歲金門胡姓釣客迷航到泉州海域遭扣押，也即將在本月7日釋放。對此，海洋委員會主委管碧玲今（2）日上午前往金門，除了對海巡人員的辛勞致意外，也對縣府團隊等人員協力與陸方交涉的努力致謝。

「陸船翻覆案」歷經14協商破局，在陸方代表和家屬回陸後，又啟動了3次遠距協商，雙方終於取得共識，讓事件落幕。管碧玲今首度親赴金感謝各方協助，除了拜會海印寺釋性海住持、金門縣紅十字支會洪國正會長及呂忠飛總幹事外，也到金門縣政府拜會縣長陳福海，感謝縣政府吸收了所有殯葬經費需要，給予最大的協助，另昨日也先行致電陳玉珍委員表達謝意。

管碧玲說，只要能放下政治，直接面對問題解決，兩岸都有智慧能找到解方。也很高興遭陸方扣留的胡姓釣客可以回家，希望一樣順利、綁在一起的事情都能一一解套。

管碧玲強調，海巡署站在第一線，執法的內容都是兩岸法制體系共同的目標，用來維護海洋的秩序；海上救生救難，更需要兩岸合作，創造兩岸人民共同的福祉，她也指示同仁，過去兩岸協同執法的窗口，都趕快聯繫起來，努力促使一切恢復原狀，還有一段路要走，還要一起努力。