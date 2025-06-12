陸央行、外管局推惠台政策　在閩買房可辦「跨境」人民幣收付

▲ 中國人民銀行、國家外匯局聯合印發《若干措施》 。（圖／翻攝 中國人民銀行官網）

記者任以芳／綜合報導

大陸政府再次釋出新惠台政策，中國人民銀行、國家外匯局今（12）日釋出消息，將推動《若干措施》各項政策措施，放寬部分商品金融交易限制，可允許福建省內銀行為台灣民眾在閩合法合規商品房交易相關款項，辦理「跨境」人民幣收付業務。

《澎湃新聞》指出，為貫徹落實中共中央、國務院《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，深化兩岸金融領域融合發展，近日，中國人民銀行、國家外匯局聯合印發《關於金融支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的若干措施》（以下簡稱《若干措施》）。

《若干措施》優化兩岸共同「生活圈」金融生態、服務台胞台資企業登陸第一家園建設，支持在福州、廈門、泉州開展跨境貿易高水平開放試點，支持資本項下跨境投融資便利化，全面加強金融監管、有效防範化解金融風險等四方面提出12條政策措施，對持續深化兩岸融合發展示範區建設、推進金融高水平開放具有重要意義。

中國人民銀行、國家外匯局下一步將推動《若干措施》各項政策措施落實落細，優化兩岸共同「生活圈」金融生態，服務台胞台資企業登陸第一家園建設，允許福建省內銀行為台胞在閩合法合規商品房交易相關款項辦理跨境人民幣收付業務。福建省內銀行可在「展業三原則」基礎上，「為台胞辦理商品房交易相關的跨境人民幣收付款及境內支付業務。」

支持在福建開展境外人員境內支付服務先行先試，提升境外來閩人員支付服務。統籌兼顧優服務與控風險，制定實施便利化措施。持續推行線上預約開戶。

指導銀行加大自動取款機（ATM）改造力度、開通境外銀行卡支取人民幣現金功能，在重要場景加快外幣兌換點建設和自助兌換機布放，提高外幣兌換服務水平。

未來在福州、廈門、泉州開展跨境貿易高水平開放試點，便利經常項目外匯資金收付。符合條件的審慎合規銀行（以下簡稱審慎合規銀行）可按照「瞭解客戶、瞭解業務、盡職審查」原則為試點優質企業辦理經常項目外匯收支業務；對於單筆等值5萬美元以上的服務貿易等項目外匯支出，可事後核驗《服務貿易等項目對外支付稅務備案表》。

《若干政策》也支持銀行優化新型跨境貿易結算。鼓勵審慎合規銀行創新金融服務，自主辦理試點優質企業真實合規的新型跨境貿易外匯收支業務。