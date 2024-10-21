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大陸 大陸焦點 特派現場

深化兩岸文化交流　海峽客家文化研究與創新聯盟於長汀啟動

▲▼ 兩岸客家文化,文化交流,研究聯盟,長汀,兩岸合作。（圖／資料照）

▲海峽客家文化研究與交流創新聯盟於10/21（一）於長汀正式成立。（圖／福建龍岩市台辦提供）

大陸中心／綜合報導

今（21日）海峽客家文化研究與交流創新聯盟在長汀正式成立，展現深化兩岸文化交流的重要一步。隨著兩岸文化互動的不斷加深，客家文化作為兩岸共同的文化資源，將在聯盟的推動下迎來新的發展契機。該聯盟不僅促進了兩岸客家文化的研究與創新，也成為加強兩岸文化認同的橋樑，體現了客家文化在海峽兩岸發展中的重要性。

海峽客家文化研究與交流創新聯盟簽約儀式在長汀舉行，閩西客家聯誼會、贛州客家聯誼會、梅州客家聯誼會、漳州市客家研究會、三明市客家聯誼會、台灣世界客屬總會代表共同簽署了海峽客家文化研究與創新交流聯盟創建協議。

近日，習近平總書記在福建考察時強調，要促進兩岸文化交流，共同弘揚中華文化。去年，中共中央、國務院專門出台了《關於支持福建探索海峽兩岸發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》，《意見》中明確指出，支持客家地區發揮客家祖地優勢，創新兩岸客家文化交流。為深入貫徹落實習近平總書記重要講話精神和中央意見，龍岩市提出了創建海峽客家文化研究與交流創新聯盟的設想。9月初，龍岩市以聯盟籌委會名義向龍岩、贛州、梅州、漳州、三明以及台灣地區發出了倡議，得到了台灣世界客屬總會及各地客聯會的大力支持和積極響應。

據了解，聯盟成立後，將推動各地整合所在地客家團體、客家文化研究力量，形成推動客家文化發展的強大合力。聯盟將建立會晤制度和輪值機制，成員每年至少舉行一次聯席會議，推動聯盟制度化建設。聯盟還將加快章程的起草工作，確定聯盟宗旨目標、組織架構、運行規則、成員資格等相關事項，為聯盟開展活動建立制度保障。

同時，聯盟將推動長遠發展，力促成立國家級客家文化研究中心或工作平台，加強兩岸客家文化研究機構的聯繫，推動兩岸高校之間的合作，並開展兩岸客家學子互訪和培訓活動。

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