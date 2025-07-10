快訊／豪雨狂炸！高雄田寮積水60cm淹到腿　3橋緊急封閉管制

▲高雄田寮區崇德里美勞橋積水達60公分，緊急封橋。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

受到低壓帶、西南風影響，南部地區今(10)日豪雨劇烈，雨勢瞬間狂炸一時難以宣洩，造成田寮區美勞橋橋面積水一度深達91公分，此外阿蓮區石安橋、田寮區崇德橋也因溪水上漲達警戒水位，3座橋緊急封閉。

中央氣象署資深預報員李孟軒表示，今天受到低壓帶及西南風影響，南部、東南部有局部豪雨以上等級，氣象署持續發布豪大雨特報。今、明天適逢大潮期間，滿潮水位偏高，沿海可能有積淹水情形，另外，連日降雨導致山區土石鬆軟，民眾均要留意。

▲阿蓮區二仁溪石安橋橋面積水，雙向交通管制。（圖／記者許宥孺翻攝）



受到短時強降雨影響，高雄地區多處溪水暴漲，今日上午8點45分，阿蓮區二仁溪石安橋因大雨致橋面積水，南端由阿蓮區公所設置護欄、北端則由歸仁區公所同步封閉，實施雙向交通管制，防範意外發生。

接續於上午9點10分，田寮區崇德橋因溪水上漲已達一級警戒水位，田寮分駐所與崇德派出所立即會同區公所及道路養護單位執行預防性封橋作業。現場由湖內分局員警在橋梁兩側實施交通管制及疏導車流。

▲田寮區崇德橋暴漲達警戒水位，員警在場實施交管。（圖／記者許宥孺翻攝）



此外，上午9點50分，田寮區崇德里美勞橋（小滾水19號）也因雨勢造成橋面積水，水深約60公分深及腿部，為防範通行危險，警方立即配合相關單位進行封閉措施，禁止人車通行。