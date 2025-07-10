超慘！高雄丹娜絲農損破8900萬　第二波香蕉、苦瓜救助範圍出爐

▲心血遭吹毀，高雄丹娜絲農損破8900萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

受到丹娜絲颱風影響，高雄至9日止累積農損已超過8,900萬元，第一波西瓜、香瓜、空心菜、菠菜、金針菜等短期葉菜類（毛豆除外）現金救助已開始受理，後續再成功爭取第二波救助，包含香蕉、苦瓜及胡瓜，並經農業部公告自7月10日至7月23日止受理農民申報。

丹娜絲颱風帶來強大風雨，高市府農業局首波先成功爭取本市西瓜、香瓜、空心菜、菠菜、金針菜等短期葉菜類（毛豆除外）的農產業天然災害現金救助及低利貸款，並經農業部於7月9日公告。

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▲高雄丹娜絲農損破8900萬，第二波現金救助範圍出爐。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市長陳其邁前往產區勘災後，指示加速辦理救助作業，並向農業部爭取香蕉、苦瓜、胡瓜第二波農產業救助，農業部也公告本市香蕉每公頃8萬元、苦瓜每公頃5.6萬元、胡瓜每公頃4.7萬元農損現金救助及低利貸款，自7月10日至23日止於土地所在地公所受理農民申報，各區各所仍積極查報中。

農業局長姚志旺表示，感謝市長協助向中央爭取支持，也再次感謝農業部盡速公告高雄市農產業現金救助，協助本市農友復耕，農業局及各區公所將依照陳其邁市長指示，全力協助與加速勘災與現金救助發放。

農業局提醒請本市有種植香蕉、苦瓜、胡瓜受損損失達2成以上之農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並務必於114年7月23日前，持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向土地所在區公所申辦現金救助，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。