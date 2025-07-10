　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

把孩子當拖把蓋布袋！高雄貴族幼兒園爆虐童　諾貝爾明誠分校被公布

記者許宥孺／高雄報導

高雄一所貴族幼兒園涉嫌虐童！有家長發現3歲大的女兒近期詭異哭鬧，不時問「媽媽妳會保護我嗎？」經查看幼兒園監視器，發現一名蔡姓女職員涉嫌對女兒和其他兒童不當拉扯，不僅把孩子當拖把在教室拖行，還故意抽走男童的椅子，讓他當場屁股著地重摔，甚至將孩子「蓋布袋」。事件爆發後惹惱大批家長，紛紛敲碗教育局公布機構名稱和職員姓名，教育局今(10日)依據《幼兒教育及照顧法》公布名稱。

▲▼高雄貴族幼兒園教保員涉嫌虐童。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼蔡姓女職員故意抽走男童的椅子，導致男童屁股著地重摔。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄貴族幼兒園教保員涉嫌虐童。（圖／記者許宥孺翻攝）

民進黨高雄市議員李雅慧接獲家長陳情，指出一所幼兒園職員對3歲幼童施暴，孩子最近出現害怕上學、半夜作夢哭鬧，直到調閱監視器畫面才發現，該名女職員無故拉扯女兒手臂，甚至有其他兒童也被施暴。有男童被老師用衣服「蓋布袋」，還有男童被拉扯手臂，被當成拖把，整個人在地上拖行，氣得直呼：「幼兒園竟成為孩子的恐懼來源，怎麼能讓家長安心把孩子交付？」

▲▼高雄貴族幼兒園教保員涉嫌虐童。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女童無故被大力拉扯。（圖／記者許宥孺翻攝）

女童家長受訪時不禁哽咽，表示女兒受虐後出現經常性反射動作，家人要靠近她時，她會先說：「不要碰我！不要碰我！」然後趕快跑走，問她發生什麼事的時候，女兒還會說：「不要講了」，好像是被下什麼封口令。此外，孩子偶爾還會突然抱住她或阿嬤的大腿問：「妳會保護我嗎？」直到看到監視器畫面，發現女職員出現種種脫序行為，才驚覺女兒身心遭到重創。

據了解，該所幼兒園不曾發生過教保員不當虐待幼童紀錄，113學年度基礎評鑑結果為全數指標通過，師生比亦符合法規；涉嫌施暴的女子並非教保員，而是今年3月甫入職的一般職員。李雅慧議員對此提出質疑，「不是老師，卻能進入教室對孩子管教？」園方對此解釋，女職員並非常態性照顧班級，而是教保員臨時離開班級時，才會入班接手照顧幼童。

▲▼高雄貴族幼兒園教保員涉嫌虐童。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼男童被當成拖把，在教室地板拖行。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼高雄貴族幼兒園教保員涉嫌虐童。（圖／記者許宥孺翻攝）

事件爆發後，網友紛紛痛斥：「真的很可惡 一定要重罰」、「沒有耐心就不要當幼稚園教師！」、「這間地址是?大家知道才能遠離」、「看著火都上來了」。不少家長擔心未來孩子上學恐受害，紛紛敲碗希望議員、教育局公布機構名稱以及職員姓名和照片。

教育局今日表示，因接獲陳情，近日「諾貝爾幼兒園明誠分校」發生職員涉嫌對幼童不當管教，市府第一時間啟動調查，若查證屬實，確有對幼兒有身心虐待等不當行為，將依據《幼兒教育及照顧法》第30條及第50條規定，涉案人將面臨最高60萬元罰鍰，並可處以解聘，最重可處1至4年，甚至終身不得再任職幼兒園。

此外，園方可能依情節面臨減招、停招、停辦或廢止設立許可等處分，並公布行為人之姓名及機構名稱。市府重申，對於不當管教行為零容忍。

教育局表示，已調閱家長提供監視畫面，要求園方補齊影像資料。同時責成園方即日起停止讓涉案職員「蔡欣芮」進入班級接觸幼兒，目前園方也已停聘該員。教育局將儘速召開審查小組，研議成立專案調查小組進一步調查。

▲▼高雄貴族幼兒園教保員涉嫌虐童。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲女職員突然將男童「蓋布袋」。（圖／記者許宥孺翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
550 3 5222 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
泰一合夥2友性侵1女　遭判3年6個月當庭收押！
「刑案加油費」幫妻小慶生　台中2線2所長慘了
蔡阿嘎老婆賣防水鞋「遭影射害孩性早熟」　鄭重發聲明
快訊／匯損難止！台積電6月營收2637.9億　月減17.7%
女大生被壓床性侵　淫男威脅：妳要多人還是一個人
快訊／豪雨狂炸！高雄田寮淹到腿　3橋緊急封閉
苦吞25％關稅　日商界大老點「1失誤」讓川普覺遭背叛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「刑案加油費」幫妻小慶生爽玩台東　台中2線2貪污所長6罪起訴

法務部陪被害人走一段！研討會聚焦兒虐即時守護與制度轉型

快訊／台中五口命案當舖老闆到案作證　是否「改列被告」成焦點

丹娜絲肆虐台南麻豆！巡守隊馳援「柚」心挺　宋俊明：為家鄉盡力

快訊／豪雨狂炸！高雄田寮積水60cm淹到腿　3橋緊急封閉管制

沒下大雨收費停車場還在淹！　台中市府：排水孔不正常冒水

超慘空拍畫面曝！丹娜絲催毀嘉義魚電共生　在地驚恐光電板釀毒水

小貨車國3遇大雨！視線不佳打水漂　連撞內外護欄受傷送醫

把孩子當拖把蓋布袋！高雄貴族幼兒園爆虐童　諾貝爾明誠分校被公布

16歲少年打死人伴屍一夜！6煞被逮動機曝光　竟是爭風吃醋奪命

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

【紫南宮大淹水】雨炸南投「廣場變泳池」

【超長人龍】鹿港暴雨後「400人苦等倒垃圾」 網友封為史詩級災難！

【跨越80歲的友誼】萌娃放學就黏鄰居爺爺...搬家當場淚崩QQ

粉絲朝台上扔Labubu！ Lisa直呼「很危險」往回丟

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

「刑案加油費」幫妻小慶生爽玩台東　台中2線2貪污所長6罪起訴

法務部陪被害人走一段！研討會聚焦兒虐即時守護與制度轉型

快訊／台中五口命案當舖老闆到案作證　是否「改列被告」成焦點

丹娜絲肆虐台南麻豆！巡守隊馳援「柚」心挺　宋俊明：為家鄉盡力

快訊／豪雨狂炸！高雄田寮積水60cm淹到腿　3橋緊急封閉管制

沒下大雨收費停車場還在淹！　台中市府：排水孔不正常冒水

超慘空拍畫面曝！丹娜絲催毀嘉義魚電共生　在地驚恐光電板釀毒水

小貨車國3遇大雨！視線不佳打水漂　連撞內外護欄受傷送醫

把孩子當拖把蓋布袋！高雄貴族幼兒園爆虐童　諾貝爾明誠分校被公布

16歲少年打死人伴屍一夜！6煞被逮動機曝光　竟是爭風吃醋奪命

39歲、月入8萬！他不菸不酒卻找嘸真愛　全場嘆：這2點是致命傷

東部外海出現「弧形對流線」　鄭明典：兩側易有龍捲風

加熱菸審查2年半沒結果！4業者退出申請　國健署：資料準備不足

AI開刀時代來臨！機器人首度「自主執行」膽囊手術　準確率100%

前NCT泰一涉性侵「合夥2友硬上1女」　一審判3年6個月當庭收押

Switch 2意外「釘穿螢幕」反變超夯拍賣品　售價飆破300萬台幣

台南做工行善團雨中搶修　颱風後守住弱勢家庭的安身角落

洋基菜鳥右投初登板5.1局奪7K　布恩承諾：明星賽後再次先發

住家除濕機故障釀火警！住戶及時逃出　消防局提醒5注意事項

蔡其昌抵美鎖定混血好手　卡仔炸裂、龍仔雙安迎接中華隊召喚！

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

社會熱門新聞

長庚醫泛舟溺斃遭酸「自找的」　家屬發聲明還原真相

高雄貴族幼兒園爆虐童　諾貝爾明誠分校被公布

基隆少女姦殺10年懸案　3巧合逮惡狼

即／桃園市區深夜氣爆！1男腳掌都是血倒地

女舍監約砲已婚男師！辦公室、宿舍變砲房

3歲童當拖把「拖教室」！高雄某幼兒園爆虐待　

新莊悲劇！女告知父親「出門一下」墜樓慘死

少年打死人竟伴屍大睡　被叫醒喊：他昨晚還有在動 

即／嘉義某國中棒球隊國道翻覆　8人送醫

高雄幼兒園涉虐　女童：媽媽妳會保護我嗎

紫南宮也淹水！信眾涉水摸金雞母

仙塔律師「事務所招牌」被移除　買不下整層律師樓了

已釀2勇消殉職！溺斃SUP男同行友低頭說「對不起」

氣爆瞬間曝光！桃園餐廳「炸出火球」22歲男雙腿血

更多熱門

相關新聞

豪雨狂炸！高雄田寮積水60cm　緊急封橋

豪雨狂炸！高雄田寮積水60cm　緊急封橋

受到低壓帶、西南風影響，南部地區今(10)日豪雨劇烈，雨勢瞬間狂炸一時難以宣洩，造成田寮區美勞橋橋面積水一度深達91公分，此外阿蓮區石安橋、田寮區崇德橋也因溪水上漲達警戒水位，3座橋緊急封閉。

韓國瑜意外捧紅的「迪士妮」現交易　建商1億包下2樓層

韓國瑜意外捧紅的「迪士妮」現交易　建商1億包下2樓層

暴雨重創公路　10路段受災、預警封閉

暴雨重創公路　10路段受災、預警封閉

心血全沒了！高雄丹娜絲農損破8900萬

心血全沒了！高雄丹娜絲農損破8900萬

高雄幼兒園涉虐　女童：媽媽妳會保護我嗎

高雄幼兒園涉虐　女童：媽媽妳會保護我嗎

關鍵字：

高雄教育局諾貝爾明誠分校虐童拖把蓋布袋

讀者迴響

熱門新聞

芥末章魚驚見「藍環」觸角　他嘴唇發麻衝急診

長庚醫泛舟溺斃遭酸「自找的」　家屬發聲明還原真相

即／川普公布最新7國「關稅信」最高被課30%

全台最大「貴族世家」分店今開幕

震撼畫面！「空中大動員」33支臨時桿從無到有

高雄貴族幼兒園爆虐童　諾貝爾明誠分校被公布

高息ETF爆「超配」遭金管會揪出　00918下次配息添變數

台灣首款油電動力125機車開賣

世上最不健康飲料　「健康飲品」上榜

基隆少女姦殺10年懸案　3巧合逮惡狼

即／桃園市區深夜氣爆！1男腳掌都是血倒地

女舍監約砲已婚男師！辦公室、宿舍變砲房

3歲童當拖把「拖教室」！高雄某幼兒園爆虐待　

新莊悲劇！女告知父親「出門一下」墜樓慘死

少年打死人竟伴屍大睡　被叫醒喊：他昨晚還有在動 

更多

最夯影音

更多

【高速水道？】國道積水成「滑水道」！　網苦笑：淹水真的扯

水炸彈舞台秒變戰場！ 李泳知被水噴「當場就報仇」

【太暖了】 #李多慧 遇球迷抗議溫柔安撫：不要生氣～

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

【人柴兩濕】那些颱風天逼瘋主人的柴柴們

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面