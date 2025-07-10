把孩子當拖把蓋布袋！高雄貴族幼兒園爆虐童　諾貝爾明誠分校被公布

記者許宥孺／高雄報導

高雄一所貴族幼兒園涉嫌虐童！有家長發現3歲大的女兒近期詭異哭鬧，不時問「媽媽妳會保護我嗎？」經查看幼兒園監視器，發現一名蔡姓女職員涉嫌對女兒和其他兒童不當拉扯，不僅把孩子當拖把在教室拖行，還故意抽走男童的椅子，讓他當場屁股著地重摔，甚至將孩子「蓋布袋」。事件爆發後惹惱大批家長，紛紛敲碗教育局公布機構名稱和職員姓名，教育局今(10日)依據《幼兒教育及照顧法》公布名稱。

▲▼蔡姓女職員故意抽走男童的椅子，導致男童屁股著地重摔。（圖／記者許宥孺翻攝）

民進黨高雄市議員李雅慧接獲家長陳情，指出一所幼兒園職員對3歲幼童施暴，孩子最近出現害怕上學、半夜作夢哭鬧，直到調閱監視器畫面才發現，該名女職員無故拉扯女兒手臂，甚至有其他兒童也被施暴。有男童被老師用衣服「蓋布袋」，還有男童被拉扯手臂，被當成拖把，整個人在地上拖行，氣得直呼：「幼兒園竟成為孩子的恐懼來源，怎麼能讓家長安心把孩子交付？」

▲女童無故被大力拉扯。（圖／記者許宥孺翻攝）



女童家長受訪時不禁哽咽，表示女兒受虐後出現經常性反射動作，家人要靠近她時，她會先說：「不要碰我！不要碰我！」然後趕快跑走，問她發生什麼事的時候，女兒還會說：「不要講了」，好像是被下什麼封口令。此外，孩子偶爾還會突然抱住她或阿嬤的大腿問：「妳會保護我嗎？」直到看到監視器畫面，發現女職員出現種種脫序行為，才驚覺女兒身心遭到重創。

據了解，該所幼兒園不曾發生過教保員不當虐待幼童紀錄，113學年度基礎評鑑結果為全數指標通過，師生比亦符合法規；涉嫌施暴的女子並非教保員，而是今年3月甫入職的一般職員。李雅慧議員對此提出質疑，「不是老師，卻能進入教室對孩子管教？」園方對此解釋，女職員並非常態性照顧班級，而是教保員臨時離開班級時，才會入班接手照顧幼童。

▲▼男童被當成拖把，在教室地板拖行。（圖／記者許宥孺翻攝）



事件爆發後，網友紛紛痛斥：「真的很可惡 一定要重罰」、「沒有耐心就不要當幼稚園教師！」、「這間地址是?大家知道才能遠離」、「看著火都上來了」。不少家長擔心未來孩子上學恐受害，紛紛敲碗希望議員、教育局公布機構名稱以及職員姓名和照片。

教育局今日表示，因接獲陳情，近日「諾貝爾幼兒園明誠分校」發生職員涉嫌對幼童不當管教，市府第一時間啟動調查，若查證屬實，確有對幼兒有身心虐待等不當行為，將依據《幼兒教育及照顧法》第30條及第50條規定，涉案人將面臨最高60萬元罰鍰，並可處以解聘，最重可處1至4年，甚至終身不得再任職幼兒園。

此外，園方可能依情節面臨減招、停招、停辦或廢止設立許可等處分，並公布行為人之姓名及機構名稱。市府重申，對於不當管教行為零容忍。

教育局表示，已調閱家長提供監視畫面，要求園方補齊影像資料。同時責成園方即日起停止讓涉案職員「蔡欣芮」進入班級接觸幼兒，目前園方也已停聘該員。教育局將儘速召開審查小組，研議成立專案調查小組進一步調查。

▲女職員突然將男童「蓋布袋」。（圖／記者許宥孺翻攝）