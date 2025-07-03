美越完成協議！洗產地重課40%關稅　陸：不應針對損害第三方權益

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝中國政府網）

記者魏有德／綜合報導

美國與越南之間的「對等關稅」談判結果出爐，越南輸美商品將課20％關稅，另有一附加條款，被視為衝著中國大陸「洗產地」的貿易模式而來，即「通過越南運輸的商品徵收40%的關稅」。對此，大陸商務部及外交部輪番上陣回應稱，「有關談判和協議不應針對或損害第三方的利益。」

▲美國總統川普宣佈對等關稅政策，並簽署總統令。（圖／達志影像／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）宣佈，已與越南共產黨中央總書記蘇林（To Lam）達成一項新的貿易協議，內容包括對越南出口美國的商品課徵20％關稅，並針對第三地轉運的商品加徵40％關稅，「作為交換，美國產品可享有進入越南市場的零關稅待遇。」

美越完成對等關稅貿易談判，這份結果中的第三地轉運條款，被視為是對中國大陸「洗產地」規避關稅的做法而來，引起大陸官方關注和不滿。

大陸商務部發言人何詠前表示，美國對全球貿易夥伴加徵「對等關稅」是典型的單邊霸凌做法，中方一直堅決反對，「中方的立場是一貫的，我們樂見各方通過平等磋商解決與美方經貿分歧，但堅決反對任何一方以犧牲中方利益為手段達成交易。如果出現這樣的情況，中方將堅決予以反制，維護自身正當權益。」

大陸外交部發言人毛寧則強調，「中方一貫主張各方通過平等對話協商解決經貿分歧，同時有關談判和協議不應針對或損害第三方的利益。」