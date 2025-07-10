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美國新關稅怎麼算？　川普：用「常識」決定稅率

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲川普強調，新的稅率是依照「基於常識」的公式計算。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普近期持續推動對等關稅政策，繼日前宣布14國新稅率後，9日再公布第二波對8國課徵新關稅的信函，台灣並未列名。川普強調，新的稅率是依照「基於常識」的公式，用雙邊貿易赤字與各國對美國的待遇進行計算。

川普9日下午在白宮回應媒體提問時指出，關稅稅率的訂定是根據「多年來美國被對待的方式、貿易數據與赤字」，形容這是一套「基於常識」的公式。他強調，自從重返白宮以來，美方關稅收入已累積數千億美元，這將對美國經濟發展帶來重大助益。

今年4月，川普在所謂的「解放日」推動全面關稅政策，當時對多國祭出11%至50%的稅率，引發市場劇烈反應。他其後宣布90天暫緩期，僅先徵收10%基準稅率，讓各國有時間與美方協商以爭取較優惠的條件。

原訂於9日屆滿的暫緩期，川普7日簽署行政命令延長至8月1日，同時透過社群平台「真實社群」（Truth Social）陸續公布新關稅信函。

川普9日上午開始，對外發布發給包括菲律賓、汶萊、摩爾多瓦、阿爾及利亞、伊拉克、利比亞、斯里蘭卡與巴西等8國的通知，稅率範圍介於20%至50%，將於8月1日正式實施。

其中，以巴西面臨的50%新稅率最高，而菲律賓調高至20%、汶萊上調至25%；阿爾及利亞維持30%不變；摩爾多瓦、伊拉克、利比亞與斯里蘭卡則略微調降，像斯里蘭卡從原先的44%降至30%。

川普7日已公布首批14國稅率，包括日本、韓國、馬來西亞、哈薩克、南非、寮國、緬甸、突尼西亞、波赫、印尼、孟加拉、塞爾維亞、柬埔寨與泰國，新關稅介於25%至40%，整體趨勢多為持平或下調，僅有日本、馬來西亞被調升至25%。

截至目前，美方共對22國領導人寄出關稅通知函，台灣尚未名列其中。對此，熟悉國安事務人士透露，台美關稅談判並無卡關，相關協商持續進行中。

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