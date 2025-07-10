沈富雄預測「台灣對等關稅」稅率：50年罪過還債

記者黃翊婷／綜合報導

美國總統川普9日公布新一輪對等關稅通知函，但名單中台灣仍未被列入。前立委沈富雄推測，雖然許多專家學者認為台灣關稅可能會落在10％到20％之間，但他不認同，「台灣恐怕在20％到25％之間」。

▲美國與各國的關稅談判陸續定調，但台灣仍未被列入公開名單中，雙方應當仍處於談判階段。圖為美國紐澤西港。（圖／紐澤西港務局提供）

沈富雄9日在網路節目《下班瀚你聊》中提到美國對等關稅問題，他表示，越南關稅20％出來以後，國內專家學者、政府或智庫的人都在講，台灣關稅可能就在10％到20％之間，只有他不同意，「如果我們在10％到20％之間，那我們很多不能讓的東西都讓了」，台積電去了、阿拉斯加的天然氣也買了等等，甚至連非關稅壁壘的項目也讓了，才可以拿到10幾％，但是如果真的通通讓的話，一定會被罵死。

沈富雄認為，台灣有些項目還是不能讓，這樣一來大概就沒有辦法拿到20％，「我們如果拿到20％，那對越南太委屈了。所以我還是猜，台灣恐怕在20％到25％之間。」而且不論是讓拿到15％，或是不讓拿到25％，這對台灣政府來說都是很為難的事情，都會被罵。

不過，沈富雄也坦言，這不是政府的罪過，而是累積過去50年的罪過，所以這不是現任總統賴清德的責任，只是過去累積的結果，現在必須「還債」了。