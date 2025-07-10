X執行長上任2年「敏感時間點閃辭」　馬斯克商業帝國再掀風波

▲X執行長雅克里諾掌舵2年後閃辭。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國社群媒體平台X執行長雅克里諾（Linda Yaccarino）9日宣布辭職，結束她長達2年的領導職務。X原為推特（Twitter），全球首富馬斯克（Elon Musk）於2022年收購後將平台改名。今年3月，馬斯克旗下的人工智慧公司xAI又以全股票交易將X納為子公司。

綜合外電報導，雅克里諾在X發布的聲明中表示，過去2年帶領公司完成重大轉型，是一段「精彩旅程」，如今她決定告別這項職務，但未進一步說明辭職原因。

此一人事異動正值xAI開發的聊天機器人Grok深陷爭議之際。Grok近期在X平台上生成讚揚希特勒（Adolf Hitler）及侮辱伊斯蘭教的內容，引發廣泛批評與反猶爭議，也讓X再次成為外界質疑的焦點。

馬斯克自2022年10月以440億美元收購推特後，最初親自擔任執行長，至2023年6月才由雅克里諾接任。她原為美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）廣告高層，被視為業界重量級媒體主管。馬斯克當初挖角她，意圖修補與廣告主之間的關係，挽回營收來源。

不過，隨著xAI正式接手X後，該平台估值已大幅縮水至約330億美元。外界普遍認為，AI技術與內容審查的爭議，正加劇X的經營壓力。

雅克里諾在辭職聲明中強調，X已完成「歷史性的業務翻轉」，但也指出X如今已邁入「新的一章」，顯示未來可能由xAI主導策略方向。她的離職，意味著X的營運將更加與馬斯克的AI事業深度整合。