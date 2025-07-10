分科測驗明天登場　2.4萬人選考數甲占比最高

▲大學分科測驗明後兩天登場，今天下午開放考生查看考場。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學分科測驗將在本周五、六登場，今（10日）下午2時至4時開放考生查看考場。大考中心表示，今年選考數學甲人數依舊最多，共有近2.4萬人，占總報名人數61.11％，同時提醒考生，無論實際應考日程為哪一天，若要查看試場及座位，統一在規定時間內前往，其餘時間皆不開放。

114學年分科測驗共3萬9190人報名。根據大考中心統計資料，今年報名人數比去年減少2945人，在全國28個考區、40個分區、1194個試場應考。各考試地點「試場平面圖」，可到大考中心網站分科測驗專區考試訊息查覽。

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大考中心指出，在考生選考人數部分，今年選考數學甲人數依舊最多，共有2萬3950人，占總報名人數61.11％，其次為選考化學科的2萬1863人，占比55.79％，接著為物理科的2萬1095人，占比53.83％。所有考生當中，以選考4科學生最多，高達1萬6435人，占比為 41.94％，其次為選考3科，共1萬1386人選考，占比29.05％。

今天下午2時起開放考生查看考場。但大考中心表示，在彰化師範大學進德校區應試考生，該校因配合國家考試，查看試場時間調整為下午4時至6時。另在丹娜絲颱風過境後，受影響考場學校均已完成環境整理。而為了避免新冠病毒或流感病毒傳播、降低登革熱感染風險，防止病媒蚊孳生，所有考場將援例在考前一天分別進行全面清消作業，請考生安心應試。

大考中心提醒考生，明後兩天請提早出門，並記得攜帶身分證正本等有效證件。考試前記得將手機完全關機，一旦手機發出聲響或震動則為違規，就算是收到國家級警報而發出聲響，也將依違規處理。考試當日若需進入考（分）區護理站，或有發燒或呼吸道症狀，建議全程佩戴口罩，會備有適當數量口罩以供考生需求時使用。