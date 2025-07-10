建臺高中分科測驗集體報錯科　教育部：考量公平性不能更動

▲教育部主秘林伯樵指出，考量考試公平性，建臺高中集體報錯事件，考科不會更動。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／嘉義報導

大學分科測驗明天即將登場，但建臺高中卻發生將學生考科集體報錯的烏龍事件。教育部今（10日）表示，由於昨天已將分科測驗的考生名冊、考卷及試卷送往全台各考區，考量考試公平性，故無法讓受影響的23名考生更動考科。國教署也會去了解，在報名過程有多個確認點，為何仍發生疏失，之後會對校方做相關處置。

分科測驗即將在7月11、12日登場，但現在卻傳出苗栗私立建臺高中有嚴重疏失，校方將學生報考科目集體報錯，讓原本考生物的考生變成考歷史科，考歷史的報成考生物，共有23名考生受影響，更引發各方關心。

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教育部主秘林伯樵指出，教育部這兩天已經跟分科測驗試務承辦單位大考中心做密切討論，因為事情發生在8日，而分科測驗在6月5日至17日報名，學生是透過學校集體報名，學校上傳報名後，學生可以上網確認報名是否正確，隨後學校也會收到大考中心回傳給學校報考資料的確認表，學生也會看到報考的科目，學生也需要做簽名確認動作。

林伯樵強調，上述報名過程中，經歷過好幾個確認的檢查點，會發生這樣疏失，教育部覺得可惜，由於昨天已將分科測驗的考生名冊、考卷及試卷送往全台各考區，考量考試公平性，故無法讓受影響的23名考生更動考科。

至於學校部分，林伯樵表示，國教署在事後也會去了解整個報名狀況，為何在多個確認報名點上出錯，包括報考資料是否有讓學生簽名的動作，確認之後對學校進行處置。