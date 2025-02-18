考生拍學測試卷PO網嗆「考個氣氛」　大考中心決議：全部0分

▲大考中心今天審議學測違規，一名考生在考試中，拍攝答題畫面並上傳到threads，決議取消其考試資格。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大考中心考試委員會今（18日）召開委員會議，審議學測違規狀況。其中一名考生在考試時違規拿出手機拍攝作答畫面，還上傳到社群媒體threads，遭到網友質疑後還反嗆考個氣氛，大考中心今天決議，該名考生嚴重違反多項考試規定，決議取消其考試資格，所有科目零分。

學測成績下周二（25日）將公布。今年學測共有12萬1181人報名，較去年增加1009人。大考中心表示，今年試場違規共有661件，比去年606件增加55件，其中違規最多為未攜帶有效證件為263件，佔全部違規39.79%，比去年增加35件；另有1386件考生未在簽名欄上簽名，比去年增加13件。

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大考中心今天審議學測違規狀況，其中一名考生在英文科考試時，違規拿出手機拍攝作答畫面，還上傳到社群媒體threads上，引發網友質疑，貼文者留言反嗆：「啊我就考個氣氛的，你看我答案卷像是來認真考的嗎？」

大考中心表示，該名考生嚴重違反多項試場規則，包括不得隨身攜帶手機、考試中使用手機，甚至還將答題卷上傳到社群媒體，違反多項試場規則，經過考試委員會進行審議，決議取消其考試資格，等於所有科目都是零分。

▲一名考生在學測英文科考試時，違規拿出手機拍攝作答畫面，還上傳到threads上，大考中心決議取消考試資格，所有科目都零分。（圖／記者許敏溶翻攝）

此外，一名考生在自然科考試時，被監試人員發現使用智慧型手錶，監試人員詢問考生是哪一個牌子智慧型手錶，考生回答是蘋果，還自己從口袋拿出手機，說自己已開啟飛航模式，但上述行為都屬違規，大考中心討論後決議扣減5級分。還有一名考生在自然科考試時，被監試人員發現外套內有攝像鏡頭，監試人員請考生交出手機，後經查手機內確實有清楚的試題照片，違規事實明確，決議該科不予計分。