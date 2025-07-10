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「分科測驗報錯科」無法補救　大考中心：報名時考生須簽名確認

▲▼前國北教大校長張新仁（圖右）將擔任大考中心主任。（圖／記者許敏溶攝）

▲大考中心表示，基於考試公平性，無法為建臺高中報錯考科考生再新增考科。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

分科測驗明後兩天登場，建臺高中發生將23名學生考科集體報錯烏龍事件。大考中心今（10日）表示，周二接獲建台高中通報考生報考不同科目事件，由於所有各項考試事務皆已準備就緒，若臨時新增特定考生應試考科，造成闈務及試務產生高風險，為維護整體試務公正性與安全性，無法為上述考生新增考科，敬請見諒。

分科測驗即將在7月11、12日登場，但卻傳出苗栗私立建臺高中嚴重疏失，校方將學生報考科目集體報錯，讓原本考生物的考生變成考歷史科，考歷史的報成考生物，共有23名考生受影響，更引發各方關心。

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分科測驗試務單位、大考中心今天表示，本周二開放考生查詢應考資訊及公告試場分配表後，當天接獲建台高中以電子郵件反映，共有20餘名考生報考不同科目狀況。

大考中心指出，分科測驗即將在7月11日、12日舉行，共有3萬9190名考生報考，各項考試事務都已準備就緒。包括所有考生名冊、座位標示單等都已寄達考區，考分區試題本及答題卷（印有考生應試號碼）均已完成裝袋裝箱，並陸續配送至全台，倘若臨時新增特定考生應試考科，須逐一確保試題卷紙、監試試務、考生應考身分確認等相關作業的正確性，將造成闈務及試務的高風險，如有單一環節錯漏，其影響範圍將波及其他考生。

大考中心強調，考試簡章是考試及各項試務作業的重要依據，全體考生及大考中心皆應共同遵守。為維護整體試務的公正性與安全性，並考量3.9萬多名考生的公平性，試務單位仍需依簡章規定辦理，敬請各界見諒。

大考中心補充說明，報考資料正確性至為重要，在簡章不同章節都有提醒，也提供多次得以補正時間。包括簡章中列出，集體報名考生，必須親自詳實校核「報考資料確認表」個人報名資料無誤並簽名，而集報考生在集報高中完成檔案傳輸後，即可至大考中心網頁「分科測驗」試務專區的考生專區註冊並進行查詢確認，若集報考生發現錯誤，在6月5日至17日的報名期間內，皆可由集報高中上網更正，都有補正機會。

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