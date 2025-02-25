學測數A超難「4標降1級分」　英文3874人滿級分人數最多

▲學測成績今天公布，英文科3874人滿級分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

12萬餘人報考的114學年度學科能力測驗成績今（25日）公布。被形容「近3年最難」的數A，滿級分僅1226人，比去年減少52人，也是6科中滿級分人數最少，且數A「頂前均後」等4標都比去年少1級分，其他五科的前三標（頂前均）則大致和去年相同。其中英文滿級分人數達到3874人，比去年增加近200人，也是滿級分人數最多科目。

大考中心表示，今天公布成績，早上9時起，考生可至大考中心網站查看成績，報名資料「聯絡電話」如填寫行動電話號碼者，將以0911-511-467手機號碼發送簡訊通知考生成績。

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大考中心今天除了公布學測成績，也公布相關統計數據，包括各科5標（頂、前、均、後、底）、15級分制下原得總分與級分對照表，還有各科滿級分、零級分人數等相關資料，提供考生選填志願的參考。



▲學測今天寄發成績單，並公布五標。（圖／大考中心提供）

在各科五標部分，今年國文科五標（頂、前、均、後、底）分數為「13、12、10、9、7」，均標和底標都比去年少1級分，其餘3標和去年相同；英文今年五標為「13、11、8、4、3」，除了後標比去年下滑1級分，其餘4標都和去年一樣；數A今年五標為「11、9、6、4、3」，除了底標和去年相同，其餘4標都比去年少1級分。

今年數B五標為「12、10、6、4、3」，前標比去年增加1級分，其餘4標都和去年一樣；社會科今年五標為「13、12、10、8、7」，除了底標比去年增加1級分，其餘4標都和去年一樣；自然科今年五標為「13、12、9、7、5」，除了後標比去年增加1級分，其餘4標都和去年一樣。

在滿級分部分，今年滿級分人數最多為英文科3874人，比去年增加近200人，也是6科中滿級分人數最多科目，其次為國文科2738人、自然科2683人、社會科1762人、數B共1369人、數A共1226人。

今年學測共有12萬1181人報名。大考中心表示，若考生對學測成績有疑義，明天起到3月4日止，到大考中心網站「學科能力測驗試務專區」註冊或登入個人專區，使用系統內申請成績複查功能登錄申請複查相關資料，而且考生複查成績，限用網路申請，沒在期限內完成申請手續並繳費者概不受理；複查結果通知書將在3月11日寄發，同時提供網路及電話語音查詢。

根據大學甄選入學委員會相關簡章，「繁星推薦」招生將於3月11日至12日報名，3月18日公布第1類到第7類學群錄取名單，以及第8類學群（醫學系）第1階段篩選結果，預計6月4日前公布繁星第8類錄取名單。

至於大學「申請入學」招生，將於3月20日至21日辦理報名，3月27日公布第1階段篩選結果，5月15日至6月1日進行第2階段指定項目甄試，各校於6月2日前公布錄取名單，錄取生須於6月5日至6日登記就讀志願序，6月12日公布最後統一分發結果。

▲大考中心公布各科滿級分與零級分人數。（圖／大考中心提供）※點圖放大

