　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學測數A超難「4標降1級分」　英文3874人滿級分人數最多

▲▼學測今天起一連舉行3天。圖為師大附中考場（圖／記者許敏溶攝）

▲學測成績今天公布，英文科3874人滿級分。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

12萬餘人報考的114學年度學科能力測驗成績今（25日）公布。被形容「近3年最難」的數A，滿級分僅1226人，比去年減少52人，也是6科中滿級分人數最少，且數A「頂前均後」等4標都比去年少1級分，其他五科的前三標（頂前均）則大致和去年相同。其中英文滿級分人數達到3874人，比去年增加近200人，也是滿級分人數最多科目。

大考中心表示，今天公布成績，早上9時起，考生可至大考中心網站查看成績，報名資料「聯絡電話」如填寫行動電話號碼者，將以0911-511-467手機號碼發送簡訊通知考生成績。

[廣告]請繼續往下閱讀...

大考中心今天除了公布學測成績，也公布相關統計數據，包括各科5標（頂、前、均、後、底）、15級分制下原得總分與級分對照表，還有各科滿級分、零級分人數等相關資料，提供考生選填志願的參考。

▲▼數A被稱為近3年最難，滿級分人數僅1226人，是各科當中滿級分最少的。（圖／記者許敏溶翻攝）
▲學測今天寄發成績單，並公布五標。（圖／大考中心提供）

在各科五標部分，今年國文科五標（頂、前、均、後、底）分數為「13、12、10、9、7」，均標和底標都比去年少1級分，其餘3標和去年相同；英文今年五標為「13、11、8、4、3」，除了後標比去年下滑1級分，其餘4標都和去年一樣；數A今年五標為「11、9、6、4、3」，除了底標和去年相同，其餘4標都比去年少1級分。

今年數B五標為「12、10、6、4、3」，前標比去年增加1級分，其餘4標都和去年一樣；社會科今年五標為「13、12、10、8、7」，除了底標比去年增加1級分，其餘4標都和去年一樣；自然科今年五標為「13、12、9、7、5」，除了後標比去年增加1級分，其餘4標都和去年一樣。

在滿級分部分，今年滿級分人數最多為英文科3874人，比去年增加近200人，也是6科中滿級分人數最多科目，其次為國文科2738人、自然科2683人、社會科1762人、數B共1369人、數A共1226人。

今年學測共有12萬1181人報名。大考中心表示，若考生對學測成績有疑義，明天起到3月4日止，到大考中心網站「學科能力測驗試務專區」註冊或登入個人專區，使用系統內申請成績複查功能登錄申請複查相關資料，而且考生複查成績，限用網路申請，沒在期限內完成申請手續並繳費者概不受理；複查結果通知書將在3月11日寄發，同時提供網路及電話語音查詢。

根據大學甄選入學委員會相關簡章，「繁星推薦」招生將於3月11日至12日報名，3月18日公布第1類到第7類學群錄取名單，以及第8類學群（醫學系）第1階段篩選結果，預計6月4日前公布繁星第8類錄取名單。

至於大學「申請入學」招生，將於3月20日至21日辦理報名，3月27日公布第1階段篩選結果，5月15日至6月1日進行第2階段指定項目甄試，各校於6月2日前公布錄取名單，錄取生須於6月5日至6日登記就讀志願序，6月12日公布最後統一分發結果。

▲▼大考中心公布114年學測各科滿級分與零級分人數。（圖／大考中心提供）

▲大考中心公布各科滿級分與零級分人數。（圖／大考中心提供）※點圖放大
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
503 2 1615 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「捐1500萬清大會沒紀錄嗎？」　翁曉玲要曹興誠拿出領據
快訊／台中新光三越遭通報「飄瓦斯味」！大批警消衝現場
京華城案首批4確定被告！朱亞虎2人緩起訴　應曉薇男友、助理不
港媒曝台麥當勞不雅片瘋傳！　短裙女子驚人背景曝
快訊／興富發吊臂砸中捷害1死15傷　2工人過失致死罪獲緩刑3
中華隊對西班牙殊死戰　運彩開盤出爐
傳徵召女性服義務役　國防部否認：目前並沒有這樣的規劃
曹興誠「下棋捐1500萬」照片曝光！
快訊／「跟我很爽」慘遭電擊制伏　淫狼NONO第7度現身士院開
台西殊死戰「先發莊陳仲敖是誰？」　拒大聯盟春訓只為中華隊
學測數A超難「4標降1級分」　英文3874人滿級分人數最多

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陸上強風特報3月起增「鄉鎮燈號」　14級陣風亮紅燈需躲室內

入冬13波冷氣團連襲！氣象署：3月還有　春季雨量「正常偏少」

「反指標國師」出招了！玄學對付西班牙　4萬人爆笑：謝謝Josh

港媒曝台麥當勞不雅片瘋傳！　短裙女子當眾露下體...驚人背景曝

威力彩20億得主「包牌拿貳獎？」　頭獎彩券行解答

機捷工程車凌晨吊掛車輪偏移軌道　4列車延誤+380旅客受影響

達美樂看板「BG」被喊帶衰中華隊！小編偷改「骰到6」　球迷狂讚

曹興誠「下棋捐1500萬」照片曝光！　清華圖書館貼文被挖出

台西殊死戰「先發莊陳仲敖是誰？」　拒大聯盟春訓只為中華隊

學測數A超難「4標降1級分」　英文3874人滿級分人數最多

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

見狗狗因外貌被棄養 愛雅淚崩...心疼收養

台中市議員 #古秀英 車禍瞬間曝！後座90歲老父身亡

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

陸上強風特報3月起增「鄉鎮燈號」　14級陣風亮紅燈需躲室內

入冬13波冷氣團連襲！氣象署：3月還有　春季雨量「正常偏少」

「反指標國師」出招了！玄學對付西班牙　4萬人爆笑：謝謝Josh

港媒曝台麥當勞不雅片瘋傳！　短裙女子當眾露下體...驚人背景曝

威力彩20億得主「包牌拿貳獎？」　頭獎彩券行解答

機捷工程車凌晨吊掛車輪偏移軌道　4列車延誤+380旅客受影響

達美樂看板「BG」被喊帶衰中華隊！小編偷改「骰到6」　球迷狂讚

曹興誠「下棋捐1500萬」照片曝光！　清華圖書館貼文被挖出

台西殊死戰「先發莊陳仲敖是誰？」　拒大聯盟春訓只為中華隊

學測數A超難「4標降1級分」　英文3874人滿級分人數最多

頑皮鸚鵡偷咬腳奶汪「邊吃邊哭」　飼主疑惑見霸凌場景

嗆「捐1500萬清大會沒紀錄嗎？」　翁曉玲要曹興誠拿出領據

英特爾首批18A先進製程樣品測試中　郭明錤：良率有很大改善空間

大立光配息看俏　股價逆勢走揚

71歲董明珠再次被提名候選董事長　通過後將再戰三年

666幸運骰再現！郭俊麟為中華隊加油：該是時候了

快訊／台中新光三越遭通報「飄瓦斯味」！消防又衝現場

陸上強風特報3月起增「鄉鎮燈號」　14級陣風亮紅燈需躲室內

出師不利！　台中20億精華地上權案二度流標

入冬13波冷氣團連襲！氣象署：3月還有　春季雨量「正常偏少」

#李威 住處遭搜索！改列被告帶回「移送北檢」

生活熱門新聞

曹興誠「清大1500萬」疑雲　前校長2011年已解答

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

威力彩20億「包牌」獨得？　彩券行同時開出頭、貳獎

明轉雨！　 鋒面報到時間曝

陳妍希8歲兒被爆從「北京國際學校」轉學　學費破百萬

把握好天氣！　恐「對流雨大降溫」時間曝

即／6縣市低溫特報！清晨急凍跌破10度

某大學教授課堂脫口「女生不想辛苦就去搖屁股」

街頭藝人竟是微軟前副總　2億股票變廢紙

曹興誠的1500萬捐款　旅美教授公開清大過往說法

台灣ICU病床人口比世界第一　醫曝關鍵主因

球迷敲碗換「骰到6」LOGO　達美樂神回應

曹興誠「下棋捐1500萬」　照片曝光

台西戰「先發莊陳仲敖是誰？」　最殺球種曝

更多熱門

相關新聞

學測成績周二出爐　大考中心同步公告各科5標、級分人數

學測成績周二出爐　大考中心同步公告各科5標、級分人數

114學年大學學測於1月18日至20日舉行，大考中心將於2月25日公布學測成績和各科5標成績標準和級分人數百分比累計表，考生可用學測成績報名3月的大學申請入學管道。

學測考卷「寫滿鐵路站名」　台鐵喊話：歡迎鐵道迷加入

學測考卷「寫滿鐵路站名」　台鐵喊話：歡迎鐵道迷加入

考生拍學測試卷PO網嗆「考個氣氛」　大考中心決議：全部0分

考生拍學測試卷PO網嗆「考個氣氛」　大考中心決議：全部0分

學測考卷「寫滿台鐵站名、畫史努比」　518件亂塗鴉被扣1級分

學測考卷「寫滿台鐵站名、畫史努比」　518件亂塗鴉被扣1級分

學測題目寫錯日本311年分　大考中心：不影響作答「不送分」

學測題目寫錯日本311年分　大考中心：不影響作答「不送分」

關鍵字：

學測大考中心成績五標滿分數A

讀者迴響

熱門新聞

威力彩20億一注獨得！億萬富翁誕生

威力彩20億得主包牌？貳獎7注中各分585萬

戳破陳佩琪謊言！　2間「破億豪宅」都已下斡旋

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」曝生死瞬間

算命師沒算到死期！內褲被泡百草枯慘死

逾億選舉補助款　柯文哲出招防陳佩琪攔胡

即／淫狼NONO第7度現身士院開庭

老牌紡織廠撤出台灣！49名勞工受影響　竹北用地租AI廠緯創

曹興誠「清大1500萬」疑雲　前校長2011年已解答

李威教唆信徒涉傷害致死　30萬交保

逼男友體驗分娩痛到「腸壞死」女挨告

新竹棒球場外野開挖　驚見大祕寶曝光

盜版87楓之谷海削1.2億　線人「自爆」私服團滅

即／韓高速公路「橋梁崩塌」！3死恐怖畫面曝

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

更多

最夯影音

更多

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

#李威 30萬元交保！夫妻全程不語離開

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面