快訊／印度空軍「美洲豹戰機」墜毀　2名飛行員罹難

▲印度空軍「美洲豹戰機」墜毀,2名飛行員罹難。(圖/翻攝@qpzmmedia)



記者鄒鎮宇/綜合報導

印度空軍(IAF)一架Jaguar(美洲豹)戰鬥機週三在拉賈斯坦邦朱魯(Churu)地區的班努達(Bhanuda)村附近墜毀,導致機上兩名飛行員不幸喪生。事發後,當地警察及緊急救援人員迅速趕往現場處理。

印度空軍在官方社群平台X所發布的聲明,該戰機正執行例行訓練任務時意外墜毀。聲明中指出,「IAF Jaguar教練機今日於拉賈斯坦邦朱魯墜毀,機上兩名飛行員皆不幸殉職。此次事故未造成任何民間財產損害。印度空軍深感悲痛,並全力支持罹難者家屬渡過此艱難時刻。」此外,軍方已成立調查委員會以釐清事故原因。

目擊者表示,該戰機在墜落前似乎在半空中失去平衡,隨後墜入附近農田。警方派遣調查小組抵達現場並展開初步調查,但事故原因及罹難者身份尚未正式公布。

▼現場散落戰機遺骸。(圖/翻攝@qpzmmedia)



An IAF Jaguar Trainer aircraft met with an accident during a routine training mission and crashed near Churu in Rajasthan, today. Both pilots sustained fatal injuries in the accident. No damage to any civil property has been reported.



IAF deeply regrets the loss of lives and…