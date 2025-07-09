快訊／印度空軍「美洲豹戰機」墜毀　2名飛行員罹難

▲印度空軍「美洲豹戰機」墜毀，2名飛行員罹難。（圖／翻攝@qpzmmedia）



記者鄒鎮宇／綜合報導

印度空軍（IAF）一架Jaguar（美洲豹）戰鬥機週三在拉賈斯坦邦朱魯（Churu）地區的班努達（Bhanuda）村附近墜毀，導致機上兩名飛行員不幸喪生。事發後，當地警察及緊急救援人員迅速趕往現場處理。

印度空軍在官方社群平台X所發布的聲明，該戰機正執行例行訓練任務時意外墜毀。聲明中指出，「IAF Jaguar教練機今日於拉賈斯坦邦朱魯墜毀，機上兩名飛行員皆不幸殉職。此次事故未造成任何民間財產損害。印度空軍深感悲痛，並全力支持罹難者家屬渡過此艱難時刻。」此外，軍方已成立調查委員會以釐清事故原因。

目擊者表示，該戰機在墜落前似乎在半空中失去平衡，隨後墜入附近農田。警方派遣調查小組抵達現場並展開初步調查，但事故原因及罹難者身份尚未正式公布。

▼現場散落戰機遺骸。（圖／翻攝@qpzmmedia）

