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美國飛機起飛不久就墜毀　一家四口全罹難

▲▼ 飛機,搭機,機艙,經濟艙,靠窗座位,機位,機票。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲美國驚傳一起空難意外，機上一家四口罹難。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國北卡羅來納州7日下午發生一起嚴重空難，一架小型飛機在起飛後不久於桑福德羅利行政機場（Sanford Raleigh Executive Airport）附近墜毀，機上乘客一家四口全數罹難，死者包含兩名年幼孩童，事故原因目前仍在調查中。

根據《ABC News》報導，這起意外發生於當地時間下午2時左右。當地警方表示，北卡州公路巡警隊在接獲報案後迅速趕抵現場，發現小型飛機殘骸中有4人受困。當中3人已無生命跡象，另一名傷者雖緊急送醫搶救，最終仍不幸身亡。

經確認，罹難者為35歲的布坎南夫婦（Travis Buchanan與Candace Buchanan），以及他們的兩名子女，10歲的奧布里（Aubrey）與9歲的沃克（Walker）。這場突如其來的悲劇讓當地社區震驚與哀痛。

目前美國國家運輸安全委員會（NTSB）與相關單位已介入調查，釐清飛機墜毀原因。值得一提的是，北卡州在今年6月初也曾發生另一起小型飛機意外，當時飛機為閃避闖入跑道的烏龜導致失控，造成2死1傷。

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