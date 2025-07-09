印度一家5口被誣施行巫術　遭50村民「亂棒毆打」活活燒死

▲印度警方目前僅逮捕了3名嫌犯。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

印度東部比哈爾邦（Bihar）近日爆發一起駭人命案，當地普爾尼亞（Purnia）地區的偏遠村莊坦塔村（Temta）一戶家庭，竟被村民指控施展巫術，遭逾50名村民持棍棒上門毆打，甚至將人裝入麻袋、潑灑柴油後活活燒死，最後再將焦屍棄置池塘，警方花了超過12小時才打撈上岸。

綜合外媒報導，死者分別是65歲的奧拉翁（Babulal Oraon）、60歲的妻子西塔（Sita Devi）、他們25歲的兒子曼吉特（Manjit Oraon）、22歲的媳婦拉妮亞與另一名70歲的家人。全數家人在村民衝入家中後，接連被拖出屋外，先遭毆打後再被燒死。

倖存的16歲兒子向警方指控，暴徒主要鎖定其母親西塔，指她從事巫術，指控她「吃了我們的孩子」，其他家人只是因為挺身保護她而一併遭殃。西塔的母親則淚訴，兇徒一開始就點名要她女兒出來，「接著馬上開始用棍子打人，還把她塞進麻布袋裡。」

當地警官夏爾馬（Pankaj Sharma）表示，這起攻擊事件可能與村內一名兒童兩天前死亡有關，村民疑似將責任轉嫁給這戶人家。

警方指出，犯案人數超過50人，多為村民，他們用柴油焚屍後，將屍體丟入附近池塘。警方到場後展開大規模搜索，最終於12小時後尋獲焦屍，遺體全身佈滿燒傷與鈍器攻擊痕跡。

曾長期研究錫曼查爾（Seemanchal）與科西（Kosi）地區原住部落的教授斯里瓦斯塔瓦（NK Srivastava）指出，在當地部落社群中，指控某人從事巫術的情形屢見不鮮。

儘管現場目擊者眾多，目前僅有3名涉案村民被逮捕，其中1人涉嫌散布巫術謠言，引發整起暴力事件。警方坦言，當地村民對整起事件保持沉默，調查進度受到影響，仍持續追查其他涉案者。