山坡土石流瞬間滅村　英雄狗狗凌晨狂吠「及時救出67村民」

▲狗狗的吠叫聲，救了許多村民性命。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度北部喜馬偕爾邦(Himachal Pradesh)近來遭季節風雨襲擊，連續降雨引發土石流、洪災，在致命災難發生時，幸好村莊內一隻寵物犬及時大聲吠叫，成功幫助提醒村民，拯救67人性命。

位於馬恩迪縣(Mandi)達拉姆普爾區(Dharampur)的Siyathi村莊，6月30日凌晨發生嚴重土石流，導致整個村莊一夕之間被覆沒，幸好一隻名叫洛基(Rocky)的寵物犬及時發出警報，通知附近住戶。

男主人納倫德拉(Narendra)表示，當晚雨一直下個不停，凌晨時他被狗叫聲吵醒，發現家中牆壁出現一個大裂縫，裡面不斷有水滲進來，他急忙帶著寵物犬跑下樓叫醒大家。

在納倫德拉與洛基的努力下，他們成功叫醒附近22戶家庭，當大家緊急逃到安全地帶時，土石流與洪水迅速湧入，一瞬間夷平村內多棟房子，最後67人平安獲救。

目前許多倖存者都暫時居住在Triyambala村的寺廟中避難，除了許多村民給予幫助，政府也為每個受災家庭提供10,000盧比（約台幣3400元）援助金。根據當局資料，喜馬偕爾邦自6月20日發生豪雨以來，死亡人數已上升至80人。