人妻拒做愛！夫咒：會被別人性侵　她逃家遭4男輪流性侵

▲印度35歲人妻因拒絕與丈夫發生性關係後逃家，結果竟遭4男輪流性侵。（示意圖／視覺中國CFP）



記者張方瑀／綜合報導

印度哈里亞納邦（Haryana）近日發生一起駭人聽聞的性侵案，一名35歲人妻因拒絕與丈夫發生性關係，遭對方施暴並恐嚇「不跟我做，就會被外面的人強姦！」女子連夜逃家，豈料噩夢成真，竟在火車站被4名男子輪流性侵，最終還被扔下車，導致一條腿遭列車輾斷。

綜合《印度時報》等多家印媒報導，受害女子在6月24日晚間與丈夫發生激烈爭執，起因是她無法接受親密行為。她表示，3歲兒子才剛過世一個月，情緒仍陷在悲傷中，無法面對丈夫的性要求，卻遭到拳腳相向，並被恐嚇「如果不跟我做，外面就會有人來強姦妳」，讓她在恐懼之下匆匆離家。

據悉，丈夫對此並不以為意，認為妻子過去也有爭吵後離家出走的情況，認定她不久就會返回。

她在路上遇到一名陌生男子，對方自稱是丈夫派來找她的，還說可以帶她暫時借住他太太的住處。男子一路將她引至帕尼帕特火車站（Panipat railway station），稱行李放在一節空車廂內，並勸她一同進入。她雖然猶豫，但最終仍跟著上車，沒想到這卻是場陷阱。

受害女子表示，一進車廂男子就企圖性侵，當她試圖逃離時，才發現門口早有3名男子守著。4人無視她的哭喊與哀求，輪流對她施暴，甚至還嘗試「不自然性行為」，直到她痛哭哀求才稍微收手。

事後4人離去，她跌跌撞撞地逃往索尼帕特（Sonipat）方向，精神渙散之下誤踩鐵道旁的化學廢水坑，結果被一列行經的火車輾斷一條腿，當場失去意識。

她被送往羅塔克PGIMS醫院（PGIMS Rohtak）急救，目前仍在接受治療。警方初步調查後已依「輪姦」與「重傷害」罪名，對不明男子立案偵辦，並調閱車站監視器追查嫌犯身份。警方表示，將她的證詞視為關鍵線索，正全力搜索涉案者下落。

此外，女子也向警方提出對丈夫的控訴，表示長期遭受家暴與婚內性侵，「如果當時沒離家，也許這一切不會發生，但我在家裡也感到不安全。」

然而，索尼帕特（Sonipat）鐵路警察（GRP）的官員表示，目前案情仍有些撲朔迷離。他們指出，婦人因為受到嚴重創傷，精神狀況不穩定，屢次更改關鍵細節，包括遇襲的確切地點，因此犯罪現場的重建工作仍在進行中。

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