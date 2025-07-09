　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

人妻拒做愛！夫咒：會被別人性侵　她逃家遭4男輪流性侵

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲印度35歲人妻因拒絕與丈夫發生性關係後逃家，結果竟遭4男輪流性侵。（示意圖／視覺中國CFP）

記者張方瑀／綜合報導

印度哈里亞納邦（Haryana）近日發生一起駭人聽聞的性侵案，一名35歲人妻因拒絕與丈夫發生性關係，遭對方施暴並恐嚇「不跟我做，就會被外面的人強姦！」女子連夜逃家，豈料噩夢成真，竟在火車站被4名男子輪流性侵，最終還被扔下車，導致一條腿遭列車輾斷。

綜合《印度時報》等多家印媒報導，受害女子在6月24日晚間與丈夫發生激烈爭執，起因是她無法接受親密行為。她表示，3歲兒子才剛過世一個月，情緒仍陷在悲傷中，無法面對丈夫的性要求，卻遭到拳腳相向，並被恐嚇「如果不跟我做，外面就會有人來強姦妳」，讓她在恐懼之下匆匆離家。

據悉，丈夫對此並不以為意，認為妻子過去也有爭吵後離家出走的情況，認定她不久就會返回。

她在路上遇到一名陌生男子，對方自稱是丈夫派來找她的，還說可以帶她暫時借住他太太的住處。男子一路將她引至帕尼帕特火車站（Panipat railway station），稱行李放在一節空車廂內，並勸她一同進入。她雖然猶豫，但最終仍跟著上車，沒想到這卻是場陷阱。

受害女子表示，一進車廂男子就企圖性侵，當她試圖逃離時，才發現門口早有3名男子守著。4人無視她的哭喊與哀求，輪流對她施暴，甚至還嘗試「不自然性行為」，直到她痛哭哀求才稍微收手。

事後4人離去，她跌跌撞撞地逃往索尼帕特（Sonipat）方向，精神渙散之下誤踩鐵道旁的化學廢水坑，結果被一列行經的火車輾斷一條腿，當場失去意識。

她被送往羅塔克PGIMS醫院（PGIMS Rohtak）急救，目前仍在接受治療。警方初步調查後已依「輪姦」與「重傷害」罪名，對不明男子立案偵辦，並調閱車站監視器追查嫌犯身份。警方表示，將她的證詞視為關鍵線索，正全力搜索涉案者下落。

此外，女子也向警方提出對丈夫的控訴，表示長期遭受家暴與婚內性侵，「如果當時沒離家，也許這一切不會發生，但我在家裡也感到不安全。」

然而，索尼帕特（Sonipat）鐵路警察（GRP）的官員表示，目前案情仍有些撲朔迷離。他們指出，婦人因為受到嚴重創傷，精神狀況不穩定，屢次更改關鍵細節，包括遇襲的確切地點，因此犯罪現場的重建工作仍在進行中。

ETtoday新聞雲提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
性侵害就是犯罪，請撥打110、113
拒絕家庭暴力，請撥打110、113

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 3 4000 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／國家警報響！　大雷雨炸11縣市
陳柏霖爆「年底紐西蘭辦婚禮」！小6歲女友PO當地照
大谷翔平砲轟怪物新秀！31轟再破道奇隊史紀錄
快訊／大雷雨南移！　轟4縣市
陳柏霖要娶小6歲女團成員了！　穩交13年婚禮細節曝
快訊／大雷雨狂炸　豪雨特報擴大
信義區凌晨離奇車禍！賓士自撞路樹駕駛不見　1男倒臥草叢亡
快訊／又襲彰化！　大雷雨轟2縣市

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

河水暴漲至600cm！德州山洪180人失蹤　109死「1/3為孩童」

川普批被普丁「灌輸一堆廢話」　轉向挺烏克蘭：我很不高興

人妻拒做愛！夫咒：會被別人性侵　她逃家遭4男輪流性侵

川普連2天會納坦雅胡　推動加薩停火60天、釋放10名人質

快訊／川普：明早公布7國貿易名單　下午再加碼「更多國家」

新婚僅7天！妻海灘蜜月「等尪拍照」突遭雷劈死　丈夫全程目睹

關稅政策暫未引發通膨　川普嗆：Fed主席鮑爾應立刻辭職

不擔心馬斯克組新政黨　川普稱：第3黨向來對我有利

川普擬供更多軍援　澤倫斯基：已下令針對防空加強與美聯繫

川普50％銅稅衝擊美股下挫165點　台積電ADR跌0.59％

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

【暴雨炸裂彰化】鹿港停車場成池塘　埔心民宅汽機車慘滅頂

河水暴漲至600cm！德州山洪180人失蹤　109死「1/3為孩童」

川普批被普丁「灌輸一堆廢話」　轉向挺烏克蘭：我很不高興

人妻拒做愛！夫咒：會被別人性侵　她逃家遭4男輪流性侵

川普連2天會納坦雅胡　推動加薩停火60天、釋放10名人質

快訊／川普：明早公布7國貿易名單　下午再加碼「更多國家」

新婚僅7天！妻海灘蜜月「等尪拍照」突遭雷劈死　丈夫全程目睹

關稅政策暫未引發通膨　川普嗆：Fed主席鮑爾應立刻辭職

不擔心馬斯克組新政黨　川普稱：第3黨向來對我有利

川普擬供更多軍援　澤倫斯基：已下令針對防空加強與美聯繫

川普50％銅稅衝擊美股下挫165點　台積電ADR跌0.59％

外送客鑽漏洞！鹹酥雞老闆「每月被扣3000元」　收1張單爆感動

大谷翔平放球點變低　羅伯斯盛讚：球質越來越好

川普關稅亂流！台積電跌10元至1070　台股跌逾140點

ChatGPT成癮「對兒少影響更大」　醫憂：成為逃避壓力的出口

台首例ChatGPT成癮症　男愛上AI情人「每天互動600次」生活失控

雷達回波「尖又細」　鄭明典：可能轉龍捲風「防天氣突變」

3屆MVP約基奇告知金塊不續約　丹佛禁區替補備案是霍佛德？

木村拓哉真暖男！見「小男孩帶弟弟買麵包」不夠錢…神救援被狂讚

快訊／國家警報響！　大雷雨炸11縣市

貧血、感冒恐是急性血癌！基因檢測+創新藥物　助落實精準治療

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

國際熱門新聞

即／川普：明早公布至少7國貿易名單

川普50％銅稅衝擊美股下挫165點　台積電ADR跌0.59％

川普：擬對進口銅課50%關稅　藥品稅率可能高達200%

美國飛機墜毀　一家四口全罹難

妻拒做愛！家暴夫嗆「被別人性侵」竟成真

這次不TACO了？　川普嗆8月1日關稅日不會改變

新婚僅7天　妻海灘「等尪拍照」遭雷劈死

刀鋒冷，熱情未冷：馬斯克能打倒川普嗎？

要換要快？2因素可能限制日圓跌勢

歐盟恐難逃高關稅！　川普：過2天就會寄出通知

台男日本偷拍25歲妹裙底　被警方當場逮捕

川普擬供更多軍援　澤倫斯基：已下令針對防空加強與美聯繫

見鄰居窗戶爬滿蒼蠅　她報警意外揭悲劇

養蛇名人「慘遭枕邊人背叛」　妻偷情多人還想先毒殺

更多熱門

相關新聞

保護令下來就安全？律師曝真實狀況

保護令下來就安全？律師曝真實狀況

有家暴前科的謝姓男子7日當街殺死張姓妻子和小姨子，引發社會關注，連帶也掀起大眾對於保護令是否有效的討論。律師林智群直言，「很多人對法律都有不切實際的期待跟想法，以為保護令下來後，對方就要遵守，自己就安全了。實際情況根本不是這樣的！」他建議被害人準備一條退路或一個避難所，自己先做好準備才是最重要的。

快訊／家暴男當街殘殺土城姊妹！　法院裁准羈押

快訊／家暴男當街殘殺土城姊妹！　法院裁准羈押

土城殺妻引「保護令無用」質疑　衛福部：將了解此案處理程序

土城殺妻引「保護令無用」質疑　衛福部：將了解此案處理程序

獨／檢認定「情節輕微」關鍵曝　隔天姊妹遭殺雙亡

獨／檢認定「情節輕微」關鍵曝　隔天姊妹遭殺雙亡

無人車廂遭4男性侵　女被扔鐵軌輾斷腿

無人車廂遭4男性侵　女被扔鐵軌輾斷腿

關鍵字：

印度性侵家暴

讀者迴響

熱門新聞

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

台南市12區明天「停止上班上課」！

快訊／又襲彰化！　大雷雨轟2縣市

想當郭台銘兄弟綜合體！　郭家二代25歲上位

即／川普：明早公布至少7國貿易名單

紅一大條！丹娜絲甩尾大雷雨轟北台

1刀刺穿頸動脈　凶手「要讓姊姊眼睜睜看妹妹死」

快訊／雨區擴大！　15縣市豪大雨特報

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面