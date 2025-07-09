星宇暑假機票下殺88折起　華航飛香港最低2812元

▲星宇航空推出「2025夏季線上旅展」，限時88折優惠。（圖／星宇航空提供）

記者李姿慧／台北報導

為迎接暑假旅遊旺季，星宇航空宣布，即日起至7月30日止，推出「2025夏季線上旅展」限時優惠，台北及台中出發國際航線票價88折起。長榮航空也推出台灣出發指定航線票價83折起；中華航空全航線限時76折起。

星宇航空推出「2025夏季線上旅展」，主打亞洲與北美多條熱門航線，其中暑期熱門的東南亞航線，台北－曼谷來回最低8,089元、台北－新加坡最低9,250元、台北－宿霧最低6,855元。

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另受國人喜愛的日本航線，台北－東京來回最低12,651元、台北－大阪最低13,371元、台北－札幌最低18,522元。台中出發獨家航線，台中－沖繩最低8,743元、台中－高松最低12,548元、台中－神戶最低12,123元。

北美航線的部分，台北－洛杉磯來回最低23,871元、台北－安大略最低23,446元、台北－舊金山最低21,746元、台北－西雅圖最低22,001元。

中華航空也推出夏季旅展，全航線限時76折起，包括台北－香港2,812元起、台北－曼谷4,455元起、台北－新加坡4,860元起、台北－上海5,880元起、台北－大阪9,315元起、台北－東京9,153元起，台北直飛石垣島6,552元起，以上皆為未稅價。

長榮航空日前也推出「2025年夏季促銷」，即日起至7月25日止，購買2025年9月30日前從台灣地區出發之指定航線，優惠票價83折起，其中熱門亞洲航線部分，桃園-宿霧來回最低只要4,041元起(未稅)、桃園-首爾來回最低6,373元起(未稅)、桃園-清邁來回最低8,575元起(未稅)，桃園-福岡來回最低只要8,730元起(未稅)。

長榮航空歐美澳航線也有優惠，包括桃園-布里斯本來回最低17,591元起(未稅)、桃園-維也納來回最低34,096元起(未稅)、桃園-舊金山來回最低24,588元起(含稅)。