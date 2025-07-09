華航8月起「全航線、艙等」機上Wi-Fi免費　3機型都適用

▲華航8月起指定機型提供旅客免費上網。（圖／華航提供）



記者李姿慧／台北報導

中華航空宣布8月起777、A350、A321neo等三大機型的全航線、全艙等旅客可直接於機上免費上網或傳輸文字訊息，與親友即時聯繫。長榮航空7至9月，搭乘指定機型均可使用免費機上Wi-Fi「無限網頁瀏覽」。

華航表示，此次推出的免費Wi-Fi體驗，適用所有搭乘 777、A350、A321neo 機型的長程線及區域線旅客。豪華商務艙及豪華經濟艙旅客可享無限網頁瀏覽；經濟艙旅客享免費傳送文字訊息，如LINE、Messenger等通訊軟體平台。而華夏會員方面，晶鑽、翡翠及金卡會員則不限搭乘艙等，都可享有無限網頁瀏覽體驗。

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回應旅客空中無線網路使用需求，華航斥資升級機上網路設備，讓旅客在飛行途中也能透過免費Wi-Fi隨時與親友即時聯繫、掌握最新資訊。另外738客艙備有Fantasy Sky 無線影音娛樂系統 (Wireless In-flight Entertainment)，旅客可透過個人智慧型產品，於高空中享受電影、電視、音樂、航班資訊等機上服務，未來A330機隊也規劃導入，暢享專屬於空中的娛樂時光。

長榮航空旅客7月至9月底搭乘波音777-300ER、波音787和空中巴士A330-300客機等配備Wi-Fi系統的航班，當飛機到達約1萬英呎高度，即可使用免費機上Wi-Fi「無限網頁瀏覽」；10月1日起，所有搭乘商務艙的旅客或是長榮航空「無限萬哩遊」會員，也可繼續享受全程「無限網頁瀏覽」或「無限文字訊息發送」服務。

星宇航空自開航以來即提供頭等艙、商務艙與豪華經濟艙免費、無限制流量的Wi-Fi上網服務，經濟艙有免費文字訊息傳輸服務。