風雨減弱　高鐵每小時南北對開3班！交通異動懶人包

▲丹娜絲颱風逼近，部分離島船班停駛。（示意圖／記者周湘芸攝）

生活中心／綜合報導

4號颱風「丹娜絲」來襲，部分交通受影響，離島船班今(7日)有124航次停航，高鐵每小時南北各對開3班次全自由座列陣，台鐵今中午後全線各級列車正常行駛，但南迴線雨勢較大，藍皮解憂號5898次、5899次停駛一日。立榮以及華信航空今天上午國內線航班全數取消。《ETtoday新聞雲》整理交通異動懶人包，供讀者參考。

●台鐵

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台鐵今（7）日班次異動：

中午12時前：

一、 對號列車：

(一)北迴線(樹林=花蓮間)：正常行駛(視風雨情況機動調整)。

(二)西部幹線(基隆=潮州間)：停駛。

(三)南迴線(新左營=臺東間)：正常行駛(視風雨情況機動調整)。

(四)臺東線(臺東=花蓮間)：正常行駛。

(五)停駛區間俟颱風離境後巡視路線、電車線復舊後陸續恢復行駛。

二、區間(快)車：

(一)基隆=斗六間：正常行駛(視風雨情況機動調整)。

(二)斗六＝臺南間：停駛。

(三)臺南=潮州=臺東間：正常行駛(視風雨情況機動調整)。

(四)樹林=花蓮=臺東間：正常行駛(視風雨情況機動調整)。

(五)平溪線、深澳線、內灣線、集集線：停駛。

(六)六家線、沙崙線：正常行駛。

(七)停駛區間俟颱風離境後巡視路線、電車線復舊後陸續恢復行駛。

三、藍皮解憂號5898次、5899次停駛一日。

四、觀光列車1次、2次停駛一日。

中午12時後：



一、 對號列車：

西部幹線下行271次(七堵12:20開)、上行124次(潮州12:05開)起恢復正常行駛。

二、 區間(快)車、六家線、沙崙線：正常行駛。

三、 平溪線、深澳線、內灣線、集集線：正常行駛(視風雨情形機動調整)。

四、 藍皮解憂號5898次、5899次停駛一日。

五、 觀光列車1次、2次臺北=花蓮=臺東間行駛。

●高鐵

台灣高鐵今（7日）營運異動

上午9：40起：自南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。



台中站將於9：40、10：00及10：20，共加開3班次北上全車自由座列車（商務車廂除外）、停靠沿途各站；9：40加開一班南下全車自由座列車（商務車廂除外），停靠沿途各站。



今日末班列車預定發車時間如下：

自南港站發車：21：40前往左營站；22：40前往台中站。

自左營站發車：21：40前往南港站；22：40前往台中站。

●船班

交通部航港局天然災害應變小組通報



受丹娜絲颱風天候影響，今日(7日) 共有15航線，計124航次停航：

1.基隆-馬祖：全部停航(2航次)。

2.南竿-莒光：部分停航(開航2航次當(7)日11點前公布，停航4航次。)

3.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。

4.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。

5.南竿-東引：全部停航(2航次)。

6.金門-石井：全部停航(4航次)。

7.金門-五通：部分停航(10時30分起開航18航次，停航6航次。)

8.高雄-馬公：全部停航(2航次)。

9.布袋-馬公：全部停航(10航次)。

10.臺南將軍-澎湖東吉：全部停航(2航次)。

11.東港-小琉球：全部停航(58航次)。

12.鹽埔-小琉球：全部停航(4航次)。

13.富岡-綠島：全部停航(12航次)。

14.富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。

15.後壁湖-蘭嶼：全部停航(6航次)。

航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。



●鐵路

阿里山林鐵8日前全線預警性停駛。

●航空

●華信航空

華信航空國內線航班今（7）日上午全數取消，並將於下午陸續恢復正常營運。



為協助疏運離島旅客，將加開本島往返金門、澎湖航班。

●立榮航空

立榮航空國內線航班今(7日)上午全數取消，除馬祖航線全天取消外，其他航線將於下午陸續恢復並加開本島往返金門、澎湖航班協助疏運旅客。

▲松山機場。（示意圖／ETtoday資料照）

中華航空

受丹娜絲颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，華航7月7日最新航班異動情形如下：

航班取消

CI601/CI602 桃園往返香港

航班提前

CI922 香港飛往桃園

航班延後

CI151 名古屋飛往桃園

CI107 東京成田飛往桃園

CI121 沖繩飛往桃園

CI111 福岡飛往桃園

CI702 馬尼拉飛往桃園

CI279 高松飛往桃園

CI172/CI173 桃園往返大阪

CI194/CI195 桃園往返熊本

CI835/CI836 桃園往返曼谷

CI783/CI784 桃園往返胡志明市

CI703/CI704 桃園往返馬尼拉

CI521/CI522 桃園往返廣州

CI915/CI916 桃園往返香港