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迎向嶄新學習旅程　台南推特教幼小銜接班助孩子安心成長

▲台南市教育局推動「特教兒幼小銜接準備班」，幫助特幼生提前適應國小生活，圖為課程模擬教室環境情形。（記者林東良攝，下同）

▲台南市教育局推動「特教兒幼小銜接準備班」，幫助特幼生提前適應國小生活，圖為課程模擬教室環境情形。（記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助特殊教育幼兒順利銜接國小階段生活，台南市教育局於114學年度持續推動「特教兒幼小銜接準備班」，透過暑期專班安排、家長座談會與轉銜課程，幫助特幼生及早適應校園生活節奏，也協助家長建立正向教養支持力，共同陪伴孩子跨出學習新起點。

台南市長黃偉哲表示，孩子從幼兒園邁入國小，不僅是成長的里程碑，更是家庭的重要挑戰。除了要適應全新的學習規則與同儕互動，更要面對作息轉換與學習科目的變化。市府與學校透過周延的轉銜準備課程，希望打造「從幼到小無縫接軌」的學習橋樑，讓孩子與家長都能安心啟程。

▲台南市教育局推動「特教兒幼小銜接準備班」，幫助特幼生提前適應國小生活，圖為課程模擬教室環境情形。（記者林東良攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，融合教育是當前特教發展的重要方向。此次「幼小銜接準備班」以**「提早適應、減輕焦慮、順利銜接」為目標，課程涵蓋一年級國語、數學等基礎學科，也規劃社會技巧訓練、體能訓練、注意力訓練**等多元活動，全面提升幼兒的互動力、專注力與適應能力。

本年度課程將於7月28日至8月22日展開，由北區大港國小、歸仁區歸仁國小、新營區新民國小、南區新興國小、西港區西港國小等五所學校承辦，深化校際合作與教學傳承。

歸仁國小校長羅俊男表示，學校辦理此活動多年，深知對象多為對新環境感到焦慮的孩子，因此課程設計以「循序漸進」為核心，從認識國小空間、學習基本教室規範開始，協助孩子漸漸熟悉國小生活。西港國小校長郭國成則指出，轉銜成功與否影響深遠，若能提前熟悉教室、課程與師生互動，可有效降低特殊兒少在升小一初期的不適應與行為困擾。

教育局補充表示，轉銜準備課程強調「生活功能」的建立，除學科教學外，更注重孩子的情緒表達、同儕互動及自主學習能力，讓每位特幼生在開學日不再感到陌生，甚至充滿期待。

未來，教育局將持續擴充特教轉銜資源與據點，與學校攜手打造「攜手共融、愛無限」的教育環境，陪伴每一位孩子順利啟動人生下一站的學習旅程。

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