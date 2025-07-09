10年老客人欠100元「說好明天還錢」卻沒再出現！真相惹哭全場

▲老顧客隔天沒有來還錢。（示意圖，與當事人無關／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一碗麵的故事，藏著一段無聲的牽掛，台南小吃店「呷福飽」分享一段令人動容的小故事，有位十幾年的老顧客，某次沒帶錢請店家先記帳100元，並承諾隔天一定會拿錢來，沒想到這一去竟成了永別。幾個月後，老顧客的孩子帶著100元走進店裡，替父親完成了最後的心願。

店家在Threads發文，這位老顧客吃了他家的麵十幾年，熟到來店不用點餐，只要一眼就知道他要吃什麼，某天老客人吃完後摸摸口袋，發現忘記帶錢了，承諾隔天一定會來還錢，老闆笑笑說沒關係，「你常來，我哪會擔心這100元。」

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「但那天之後他就沒再來了」，直到幾個月後，一位年輕人走進店裡，開口就問「請問你是不是老闆？我爸以前常來你這邊吃麵，他前陣子過世了，他走之前有交代我們要拿100元來還你。」突如其來的消息，讓老闆心頭一沉，接過那張鈔票時說，「請節哀，你爸是個有信用的人，我會永遠記得他。」

接著，老闆煮了兩碗麵，一碗請那位年輕人吃，另一碗則請他帶去祭拜父親，「人走之前都放不下的牽掛，代表這件事一直在他心裡，這種客人欠的不只是一百塊，還是一輩子的情，打從心裡尊敬這樣的人。」

貼文感動許多網友，「我的爸爸過世前，也是叮嚀我要之後要幫他還書，私人租書店租小說漫畫那種，真的是什麼小債都不欠，瀟灑離開」、「能感同身受…前幾年剛創業起步時，有一個常客很愛登山健身，常常來我這光顧、聊天，某次跟我說下次約我百岳爬山，沒想到那是最後一次看到他」、「我媽是VIP顧客，和店裡的櫃姐都很熟，她過世後我去改成我的電話號碼，櫃姐竟然邊敲鍵盤邊掉淚，害我也跟著在店裡哭成一團」、「常來的客人很久沒出現都會很擔心，很想問問他們還好嗎？不來吃東西也出現讓我知道你很好」。

本文獲「台南小吃店-呷福飽」授權轉載。