高雄援手台南溪北！　黃偉哲感謝陳其邁跨縣市合作助攻災後復原

▲台南市長黃偉哲親赴後壁區巡視災情，感謝高雄市長陳其邁即時伸援，共同力拚災後復原。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中颱丹娜絲襲台重創南部，台南溪北地區災情慘重，後壁、東山與白河區成為第一線重災區，為加速災後重建，台南市全面動員各局處投入清理與搶修，高雄市政府也在第一時間派出救援隊伍與機具支援後壁區，展現跨縣市防災互助精神。

台南市長黃偉哲9日上午親赴後壁區勘災，並對高雄市長陳其邁即時伸援致上誠摯感謝。他強調：「面對天然災害，沒有縣市之別，只有彼此扶持。感謝高雄這份雪中送炭的力量，讓溪北的復原作業更有動能。」

據市府統計，高雄市此次支援共出動36名人員、32把鏈鋸、5輛山貓、6輛抓鬥車、2台沐浴車、3台高空作業車及3台發電機，已於上午與後壁區公所會合，將陸續投入災區進行障礙物清除、環境整頓與民生服務。

黃偉哲市長表示，目前溪北地區道路損毀嚴重，電力基礎設施受創最為嚴峻，初估已有約五、六百根電線桿損壞，每根電桿重建需時至少兩小時，復電工作極為艱鉅。他呼籲民眾理解並耐心等待，市府將持續與台電、國軍與義警義消全力合作，搶通道路、加速修復。

面對災民急迫的用電需求，黃偉哲也指示各區公所積極募集與調度發電設備，協助受災民眾短期應急。並提醒：「發電機屬高壓設施，務必由專業人員操作，切勿自行啟動，以免發生觸電或其他危險事故。」

後壁區長李至彬指出，颱風導致後壁多處路段路樹倒塌、招牌與電線掉落，各里住宅亦受損不輕。區公所已與國軍40人兵力展開主幹道清理與搶通作業，並依序處理次要道路障礙。另於福安社區活動中心開設收容處所，提供有急需安置的民眾避風棲身之所。

今日視察現場，議員李宗翰與立委林俊憲服務處人員亦到場關心災後復原進度，並聽取後壁區目前應變與後續協助方向。市府表示，將持續與中央及友縣市保持聯繫，動員所有可能資源，全力以赴，目標是讓溪北鄉親早日恢復正常生活與家園秩序。