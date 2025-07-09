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1張圖看「為何丹娜絲重創台南」　粉專詳解：能不慘重嗎

▲台南市7日受強颱丹娜絲侵襲，最大陣風飆至16級，導致台南麻豆地區交流道附近有多家鐵厝民宅倒塌。（記者林東良翻攝，下同）

▲麻豆地區交流道附近，有多家鐵皮民宅倒塌。（圖／記者林東良翻攝）

記者周亭瑋／綜合報導

丹娜絲颱風襲台，重創雲嘉南地區，目前有許多善後工作仍在進行中。地方粉專「台南式 Tainan Style」就整理出圖表，除了闡述這個颱風的威力，也解釋為何會對台南造成如此嚴重的災害。

粉專直言，丹娜絲是近代登陸台灣西半部最強的颱風，「丹娜絲襲擊台南時，是一個中度颱風，不過它登陸時，近中心最大風速達40m/s，比去年登陸高雄的山陀兒（35m/s）、1986年登陸台灣中部的韋恩颱風（38m/s），還有1977年登陸高雄的賽洛瑪颱風（35m/s），登陸時的狀態都還要強。」

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▲有9個區域最大陣風紀錄在14級以上。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style）

▲有9個區域最大陣風紀錄在14級以上。（圖／翻攝自臉書／台南式 Tainan Style）

再者，丹娜絲的十級暴風半徑，籠罩台南將近4小時之久，粉專表示，「丹娜絲行走的路徑，比原本預期的稍微東偏，登陸點位於台南嘉義交界的布袋，導致整個台南都籠罩在十級風暴風圈之中，尤其是這樣的路徑，更讓颱風中心東南側最強的強風區直接襲擊台南。」

不僅如此，台南沿海及溪北地區，當時的風勢更是前所未見。粉專指出，這次丹娜絲以13級風的紀錄，創下台南氣象站百年歷史以來，最強陣風的第三名，「但要注意的是，台南氣象站是位於中西區，那裡可不是這次風最大的地方，沿海地區、曾文溪以北的區域才更接近颱風中心。」

▲▼ 台南新營區超商的玻璃窗整片被吹掀。（圖／民眾提供，下同）

▲新營區超商的玻璃窗整片被吹掀。（圖／民眾提供）

粉專也提到，丹娜絲最強的颱風眼牆風雨，直接以14級以上的強風狂吹這些地方至少3小時，「七股、北門16級；將軍、六甲、安南區城西15級，佳里、學甲、麻豆、後壁14級，以及其他許多13級以上的區域，翻閱歷史資料，找不到比這次更強的風。另外，按照其他侵襲台灣的颱風資料推論，100年以內，這些區域可能也沒有比這次更強的風了。」

最後，粉專直言，14級以上的風力就可能把電線桿吹倒，15級風能把屋頂掀開，溪北地區大半區域都被這樣的風勢吹了好幾個小時，而位於北門的南鯤鯓代天府，牌樓也被16級風吹了3小時，最後不幸倒塌，「你說這樣的風勢，災情會不慘重嗎？」

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