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國民黨團要求擴大丹娜絲災損補助　年初才砍相關預算9千萬

▲▼民眾黨團提案刪除農業相關補助預算。（圖／翻攝立法院網站、林楚茵臉書）

▲民眾黨團提案刪除農業相關補助預算。（圖／翻攝立法院網站、林楚茵臉書，點圖放大）

記者杜冠霖／台北報導

丹娜絲風災致雲嘉南農損慘重，1月總預算審查時，藍白聯手將今年度「農業特別收入基金」刪除9千萬元，其中也包含災損補助部分，引起爭議，白委張啓楷昨受訪稱今年度的基金預算根本還沒開始審，批民進黨還在「大罷免、大造謠」。然而，根據議案，該筆預算確實已經刪除，國民黨團今也召開記者會，要求擴大災損補助。綠委林楚茵今（9日）表示，年初砍撥補，現在又開記者會要補助，神也是藍白、鬼也是藍白，你們好意思喊「擴大災損補助 刻不容緩」？

▼民眾黨團提案刪除農業相關補助預算。（圖／翻攝立法院網站、林楚茵臉書，點圖放大）

▲▼民眾黨團提案刪除農業相關補助預算。（圖／翻攝立法院網站、林楚茵臉書）

丹娜絲風災致雲嘉南農損慘重，國民黨呼籲擴大災損補助，然而，根據立法院議案，藍白立委在總預算審查時，將今年度「農業特別收入基金」刪除9千萬元，而農業特別收入基金為預算法第四條第一項第二款所定之特種基金，編製附屬單位預算；下設農業發展基金、漁業發展基金、農產品受進口損害救助基金、林務發展及造林基金、農業天然災害救助基金及農村再生基金六個基金。

農業部長陳駿季昨在嘉義縣勘災時表示，農業天然災害救助基金編列預算若不足，往年行政院會以第二預備金來協助，但若基金被刪，依規定不能直接動用第二預備金，需由立院同意，恐無法即時協助農民。白委張啓楷昨受訪稱今年度的基金預算根本還沒開始審，批民進黨還在「大罷免、大造謠」。然而，根據議案，該筆預算確實已經刪除。

綠委林楚茵也秀出表決紀錄，林表示，藍白聯手砍預算，今天竟然厚臉皮開記者會，「加害人裝無辜」是最噁心的演出，藍白聯手刪預算沒天良農災來基層扛，國民黨真遇農災只想大撒幣，刪預算時有沒有想過農民的苦？

林楚茵說明，今年第一個登陸台灣的颱風「丹娜絲」，立刻讓藍白亂砍預算的後果現形！嘉南高屏、雲林、南投災情慘重，光是文旦柚損失就高達1.184億元，但大家還記得嗎？年初國民黨看到「農業部」三個字就見獵心喜，亂砍亂凍，最後還聯手民眾黨刪掉「補助農業特別收入基金」9千萬元。

對於國民黨團要求擴大撥補，林楚茵批評，藍白砍撥補，現在又開記者會要補助，神也是藍白、鬼也是藍白，尤其國民黨雲林的丁學忠、嘉義不分區王育敏就是「投入贊成砍預算」的國民黨立委，請問農業預算被砍、基金不足，你們好意思喊「擴大災損補助 刻不容緩」？這是利用農民搶流量救罷免。一邊造謠農業預算是「小金庫」亂刪凍，一邊在農民最需要幫助時講空話、大撒幣，這才是藍白立委的真面目。

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