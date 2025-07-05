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花蓮鼓勵農友種田兼做保育　說明會起跑並受理申請

▲▼為保護淺山和平原的農田與濕地生態系，花蓮縣政府配合中央推動重要棲地生態服務給付計畫。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為保護淺山和平原的農田與濕地生態系，花蓮縣政府配合中央推動重要棲地生態服務給付計畫。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為保護淺山和平原的農田與濕地生態系，花蓮縣政府配合中央推動重要棲地生態服務給付計畫，透過給予「生態薪水」，鼓勵農民創造有利生物多樣性和重要物種生存的環境，讓生產和生態結合，營造幸福的生活。114年度預計於7月7日開始受理申請，並規劃於7月7日至10日間在花蓮縣北、中、南各區辦理總計8場次說明會，歡迎種植水田或水梯田的農民踴躍參加。


縣長徐榛蔚表示，花蓮縣從110年起開始推動「重要棲地生態服務給付」，113年度共計輔導本縣46位農民維護重要農田棲地面積總計41.4040公頃、輔導本縣129位農民營造友善生態農田棲地面積總計86.5568公頃，展示花蓮縣政府在推動生態保育方面的成果和決心。另外，透過農友的田區生態觀察，記錄到包含食蛇龜、柴棺龜、環頸雉還有食蟹獴等多種保育類野生動物。

▲▼為保護淺山和平原的農田與濕地生態系，花蓮縣政府配合中央推動重要棲地生態服務給付計畫。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼水田及水梯田都可申請在「重要棲地生態薪水」給付範圍內。

「重要棲地生態服務給付」計畫涵蓋水田和水梯田，單筆農地面積0.1公頃以上即可申請。該計畫分為棲地維護、棲地營造與棲地成效給付三個層級。其中棲地維護給付基本要求包括田區維持終年蓄湛水狀態，且全期不使用除草劑、毒鼠藥、毒餌、非友善的防治網，並符合農藥安全檢出規範。本項獎勵金經查核通過，依每案申請之土地面積比例核算，每公頃水梯田最高可獲得新台幣3萬元給付，水田最高可獲新台幣2萬元給付，另外要特別注意是本項獎勵金相同申請範圍已領有林業及自然保育署獎勵造林、農糧署綠色環境給付之生產環境維護、有機農業獎勵及補貼或其他相同性質之補貼者，不得重複請領本項獎勵金。

棲地營造給付方面，分為「保全」與「活用」2種營造類別工作：
1.保全」以增加農業生產地景的多樣性，如草生田埂、生態溝、生態池、田埂加寬、田埂及邊坡種植草毯和綠籬、友善移除外來種等棲地改善工作，每人最高可獲新臺幣1萬元給付。2.「活用」以發揚傳統智慧、循環使用自然資源，如辦理所申請棲地維護範圍內之動植物生態觀察紀錄(每週1次，至少8週)，相片及生態觀察紀錄上傳主辦機關指定資料庫(完成8週以上者，依完成週數核發每週500元獎勵金，若完成16週以上者，每年最高核發1萬元獎勵金）。

棲地成效給付係申請人配合將申請棲地維護範圍內之動植物生態觀察紀錄，相片及生態觀察紀錄上傳主辦機關指定資料庫項目，並完成至少16週以上生態觀察紀錄者，相片及生態觀察紀錄經農業部林業及自然保育署指定機構鑑識於田區發現依台灣維管束植物紅皮書所列瀕危植物至少3種國家易危等級以上(NVU、NEN、NCR、RE、EW)物種，可領取「植物保育成效」獎勵金新台幣1萬元給付。發現依農業部公告保育類野生動物名錄所列3種以上保育類野生動物，可領取「動物保育成效」獎勵金新台幣1萬元給付。

▲▼為保護淺山和平原的農田與濕地生態系，花蓮縣政府配合中央推動重要棲地生態服務給付計畫。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

農業處長陳淑雯說明，位於本方案實施範圍的吉安鄉、壽豐鄉、光復鄉、豐濱鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉水梯田或水田農友，符合以下資格即可申請加入本方案：
(1) 田區需有實際耕種或相關農業生產。
(2) 每案申請之土地面積至少0.1公頃以上，且申請之土地實際耕作範圍須相連，不受建築物、道路或其他水泥鋪面等阻隔。
(3) 土地之用地別以農牧用地為限，或為其他合法農業使用地目(若位屬都市計畫區內，得依實際需求以專案方式報請主辦機關同意)。

陳淑雯補充，為讓申請農友熟悉補助計畫內容與申請流程，花蓮縣政府與委託廠商睿勝專案教育有限公司特辦理申請說明會，預定場次、時間及地點如下：
吉安鄉7月7日(一) 09:00-11:30，吉安鄉公所簡報室
壽豐鄉7月7日(一) 14:00-16:30，壽豐鄉公所第一會議室
光復鄉7月7日(一) 09:00-11:30，光復鄉公所二樓會議室
瑞穗鄉7月7日(一) 14:00-16:30，瑞穗鄉公所二樓會議室
卓溪鄉7月8日(二) 09:00-11:30，玉山國家公園卓溪南安遊客中心會議室
玉里鎮7月8日(二) 14:00-16:30，玉里鎮公所第一會議室
富里鄉7月9日(三) 09:00-11:30，富里鄉公所大會議室
豐濱鄉7月10日(四) 09:00-11:30，豐濱鄉公所三樓會議室

領表與送件請洽本府委託執行單位─睿勝專案教育有限公司，於週一至週五(9:00-18:00)撥聯絡電話：02-77420448#08 梁先生，安排收件。地址：宜蘭縣蘇澳鎮聖賢路13巷10號。
 

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